В Калужской области запретили пиротехнику

В Калужской области с 1 декабря по 15 января вводится полный запрет на продажу и использование пиротехники.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, за нарушение этого решения оперативного штаба предусмотрена административная ответственность: физическим лицам грозит штраф до 6 тысяч рублей, а предпринимателям и организациям - до 200 тысяч рублей.

Подчеркивается, что ограничение действует на всей территории области, а не только в пределах населённых пунктов. При этом в регионе не предусмотрено ни одного разрешённого места для запуска фейерверков.