Битва за парту: калужские чиновники заставляют перевести детей в другую школу

Вновь разгорелся скандал вокруг калужской школы № 27, которую городские власти в очередной раз решили ликвидировать.

Десять лет назад подобные попытки не увенчались успехом – школу удалось отстоять. Получится ли сохранить учебное заведение сейчас пока не ясно.

В минувший четверг, 27 ноября городские чиновники встретились с родителями и педагогами 27-й школы.

Мы поприсутствовали на этом мероприятии и внимательно выслушали обе стороны конфликта. Увы, конструктивного разговора не получилось.

Разбираемся в вопросе, почему власти Калуги столь упорно хотят стереть лица земли школу № 27, а родители этому не менее упорно сопротивляются.

И снова, здравствуйте

Слухи о том, что школу № 27 Калуги закрывают, среди родителей и педагогов поползли осенью нынешнего года. Так что громом среди ясного неба новость не стала. Для большинства учителей и родителей, чьи дети раньше учились в этом учебном заведении, ситуация повторяет скандал десятилетней давности.

А началось все в ноябре 2015 года, когда горуправа Калуги объявила о реорганизации этой школы. После возмущения родителей, начальник управления образования Калуги Ольга Лыткина заверила, что учебное заведение не закроют, будет сохранен и весь педагогический коллектив, который лишь усилят учителями из других школ.

Говорили тогда и об изменении статуса 27-й школы: переводе ее на обучение до 11 класса. Скандал удалось погасить, но никаких реальных изменений не последовало.

В ноябре 2025 года на одной из планерок в администрации Калуги заместитель главы города Дарья Крыженкова заявила, что учеников и учителей из школы №27, переведут в лицей №48.

В качестве причины было объявлено о большом износе здания учебного заведения, в ремонте которого чиновники не видят смысла.

Заявлялось также, что школьников переведут в лицей в течение нескольких ближайших месяцев, то есть посреди учебного года. Девятиклассникам дадут закончить школу в родных стенах, но документ им выдадут уже от нового учебного заведения.

Сроки говорят о том, что решение принято и все необходимые документы уже подписаны. Многие педагоги и родители учеников узнали об этом из сообщений СМИ.

О черной плесени

Школа № 27 имени героя Великой Отечественной войны Константина Макарова была открыта в 1958 году. Изначально она работала как филиал 11-й школы, затем в 1972 году стала средней с 9-летним обучением.

Одноэтажное здание на улице Карьерной, похоже, ни разу капитально не ремонтировалось. Фасад и крыша требуют вмешательства строителей.

Однако помещения внутри выглядят опрятными и чистыми.

В одном из классов вечером в четверг, 27 ноября, собрались на встречу родители, педагоги и представители городской власти.

Разговор с первых минут накалился до предела. Родители стеной встали за сохранение своей школы.

- Почему за все годы город так и не выделил средства для капитального ремонта? В чем проблема отремонтировать крышу и фасад? – вопросы к пришедшим Ольге Лыткиной и Дарье Крыженковой так и остались без ответа.

Вместо этого, заместитель главы Калуги стала говорить о неприспособленном и маленьком спортзале школы.

- Сделайте пристройку или давайте наши детки будут ходить на физкультуру в другие школы, - отвечали хором родители. – Где это видано, чтобы из-за спортзала школу закрывали?!

- Да у вас тут все в ветхом состоянии, черная плесень расползается, а она очень опасна для здоровья, - заявила начальник управления образования Калуги Ольга Лыткина.

На это все присутствующие просто удивленно развели руками, да и побеленный потолок класса молчаливо сомневался словам Ольги Лыткиной.

Напряженный разговор, то и дело переходящий на повышенные тона, длился долго.

Наконец, слово взял приехавший на эту встречу местный народный избранник.

- Послушайте, в чем проблема? – заявил депутат городской Думы Калуги Андрей ЛИНКОВ. – Да, школе необходим ремонт, как некоторым другим школам Калуги. Средств в бюджете немного, но они есть.

Депутат предложил несколько вариантов привлечения финансирования для капитального ремонта. Казалось бы, проблема решается. Но, не тут-то было.

Отстающих разогнать

Заместитель главы Калуги Дарья Крыженкова достала несколько листочков бумаги и стала перечислять показатели успеваемости. Судя по приведенным чиновницей цифрам, качество образования в школе очень низкое.

- Мы предлагаем перевести ваших детей в другие школы, необязательно в 48 лицей, - пыталась убедить родителей Крыженкова. – Поймите, им там будет лучше, там современное оборудование, учителя, там будет возможность расти вашим детям, ведь главное для нас – это дети.

В ответ на это многие родители стали приводить примеры, когда они забирали своих детей и из 48 лицея, и из 30-й школы, переводя в 27-ю, и ребята начинали учиться лучше.

- Вы никак не можете понять, в том же 48-м лицее по 35 учеников в классе, мой ребенок к доске выходил раз в несколько месяцев, его гнобили ученики, преподаватель мне чуть ли не каждый день звонила: ваш ребенок не успевает, - с горечью высказывала одна из мам. – А здесь, когда мы перешли – моего ребенка не узнать! Он стал учиться, да ему приходится порой до полуночи сидеть за учебниками, но, если он что-то не понимает, он всегда может перед уроком подойти к учителю, и она ему все объяснит. В других переполненных школах такого в принципе нет!

- Зачем вы тогда в этом году набрали первый класс, если распускать школу собрались? – резонно задали вопрос родители.

- В этом вопросе школа действовала самостоятельно, - заявила начальник правления образования Калуги.

Этот ответ Лыткиной вызвал громкий смех. Причина такой реакции родителей понятна, мы и сами улыбнулись, услышав это. То, что в наше время руководство школы в таких вопросах и пальцем пошевелить не может без согласования сверху – общеизвестный факт.

Бурное обсуждение ситуации шло два с половиной часа. Некоторые родители, видимо, поняв для себя, что решение уже принято и весь этот разговор пустая формальность, которая ни к чему не приведет, стали уходить.

А вот оставшиеся продолжали буквально умолять чиновниц не закрывать школу, не лишать их детей комфортного обучения.

Но чиновницы были непреклонны. Диалога, увы, так и не получилось. Каждый стоял на своем.

- Если разгоните, мы не пойдем ни в какую другую школу, мой сын сказал, лучше я буду дома учиться, - в отчаянии заявила одна из мам.

Видя тупиковость ситуации, Андрей Линков предложил обсудить проблему с участием главы города, представителей управления образования и делегатов от родителей.

На том и порешили.

А дети-то в чем виноваты?

Так уж получилось, что в 27-й школе учатся в основном школьники, которых называют сложными детьми. Нет, специализации корректировочной у 27-й школы нет. Она имеет статус обычной.

По всему видно, что за долгие десятилетия своего существования, здесь нашли свой подход к трудным подросткам.

- Мы с ними говорим! – в сердцах бросила одна из педагогов в ответ на претензию чиновницы об отсутствии в школе специалистов по работе с особенными детьми.

И, надо думать, педагог права.

К тому же с успеваемостью в последние годы дело идет лучше. Заполнился штат преподавателей и результаты экзаменов, например, по математике стали значительно выше.

Почему же управление образования так упорно настаивает на закрытии 27-й школы? Одна из причин – ветхость здания, лично у нас вызвали сомнения.

Есть этому два других объяснения.

Первое - школа портит общую городскую статистику по успеваемости. А раз так, то, разбросав ее учеников по разным учебным учреждениям Калуги, чиновники управления попросту смогут улучшить свою статистику.

Есть еще одна версия.

Школа расположена на участке перспективного плана развития города. Для того, чтобы построить большой жилой комплекс, инвестор должен также заложить в план строительство детского сада, школы, иных инфраструктурных объектов.

Маленькая 27-я школа при таких раскладах становится явным препятствием для градостроительных планов. Ее нужно будет снести, чтобы возвести гораздо большее по наполняемости учебное заведение.

Но что бы там ни было на самом деле, какие бы скрытые и открытые мотивы не преследовали чиновники, пытаясь продавить закрытие и снос школы, все эти планы исключают главное – интересы детей.

По крайней мере, родители учеников школы №27 в этом уверены, как говорится, на 146%. И поколебать эту веру на прошедшей встрече представители горуправы не просто не смогли, а только лишь укрепили ее.