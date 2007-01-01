В Калуге проект капремонта Куровской библиотеки рассмотрят в 2026 году
В четверг, 27 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с вопросом по ремонт Куровской библиотеки.
— Очень хочется надеяться на новогоднее чудо для Куровской библиотеки, - написала калужанка.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— Как мы писали вам ранее, в этом году было проведено комплексное обследование здания городской библиотеки. По результатам оценки объекта было принято решение о необходимости проведения капитального ремонта в целях модернизации и обеспечения соответствия современным требованиям к культурным учреждениям. В 2026 году планируется разработка проектной документации на капитальный ремонт библиотеки.
