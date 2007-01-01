Кабан попал на видео в калужском лесу
Запись с фотоловушки утром в понедельник опубликовал заповедник «Калужские засеки».
- «Чую, зимой пахнет!» принюхиваясь, подсказывает о начале календарной зимы заповедный хрюшка с очень подвижным чувствительным «пятачком», - прокомментировали в заповеднике.
Там напомнили, что первый день календарной зимы на Руси издавна был особым днём, получившим в народе название Платон и Роман Зимоуказатели. Главные приметы первого дня зимы были связаны с наблюдением за природными явлениями. Считалось, что погода 1 декабря точно предскажет, какой будет вся грядущая зима — мягкой или суровой. Утро рассказывает о начале зимы, день — о ее середине, а вечер — о конце.
