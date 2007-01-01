«Новые люди» предложили аналог «Пушкинской карты» для калужских пенсионеров

В Калуге партия «Новые люди» развивает проект активного долголетия «Жить по-новому». Он включает образовательные занятия, спортивные тренировки и культурные мероприятия, адаптированные специально для людей старшего поколения. Очередным событием в рамках проекта «Жить по-новому» стал бесплатный кинопоказ фильма «Первый на Олимпе». Он собрал полный кинозал.

Чтобы вывести поддержку старшего возраста на более масштабный уровень, партия предложили ввести в Калужской области «Полотняную карту». Это аналог «Пушкинской карты» для молодёжи. Она позволит людям старшего возраста бесплатно или с большой скидкой посещать кинопоказы, театральные представления, ходить в музеи и картинные галереи. Соответствующее официальное обращение «Новые люди» направили на имя губернатора Калужской области Владислава Шапши.

«Мы предлагаем перенести механизм федерального проекта «Пушкинская карта» на региональный уровень и адаптировать его к целевой возрастной группе людей в возрасте от 60 лет», — рассказала депутат Законодательного собрания Калужской области Анастасия Бурляй.

Она добавила, что, несмотря на действующие национальные проекты «Культура» и «Семья», у людей пенсионного возраста остается высокий запрос на активное участие в культурной жизни региона. Размер пенсии не позволяет регулярно покупать билеты на концерты и кинопоказы. Об этом же говорят результаты исследования, которое «Новые люди» провели в 2024-2025 годах. Финансовый фактор остаётся главной причиной, по которой пенсионеры отказывают себе в активном отдыхе.

«Мы хотим, чтобы пенсия стала временем для творчества и общения, чтобы наши родители, дедушки и бабушки могли чаще посещать культурные мероприятия, а не сидеть в четырёх стенах перед телевизором. Нужно создавать условия, чтобы серебряный возраст стал по-настоящему золотым временем», — добавила Анастасия Бурляй.