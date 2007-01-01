Афиша Обнинск
Зимой заживем по-новому: какие законы вступили в силу 1 декабря
Новость дня Общество

Зимой заживем по-новому: какие законы вступили в силу 1 декабря

Дмитрий Ивьев
01.12, 08:44
С понедельника в России вступают в силу изменения в утилизационном сборе, образовании, коллекторской деятельности и других сферах.

Образовательные кредиты – только по приоритетным специальностям 

Правительство утвердило обновлённый перечень профессий, дающих право на льготный образовательный кредит под 3% годовых. С 1 декабря эта поддержка станет доступна исключительно тем, кто поступает на направления, признанные стратегически важными для страны. В перечень, занимающий 50 страниц, вошли такие специальности, как архитектура, информатика, веб-разработка, авиационное и судовое строение, лесное дело, биотехнология, туризм и даже археология. Решение подчеркивает смещение государственной политики в образовании в сторону национальных приоритетов.

Новый подход к утилизационному сбору 

Одним из главных изменений станет пересмотр методики расчёта утилизационного сбора за автомобили. Если раньше ставка зависела преимущественно от объёма двигателя, то теперь ключевую роль будет играть и его мощность. При этом для физических лиц, ввозящих машины для личного пользования с мощностью до 160 л.с., сохраняются льготные коэффициенты – мера направлена на поддержку частных автовладельцев.

Банки – под жёсткий контроль при кредитовании закредитованного бизнеса 

Центральный банк ужесточает требования к кредитованию крупных компаний с высокой долговой нагрузкой. Надбавка к риску при выдаче новых займов вырастет с 20% до 40%. Это решение нацелено на снижение системных финансовых рисков и предотвращение перекредитования корпоративного сектора.

Жалобы на коллекторов – через «Госуслуги» 

Минюст и Федеральная служба судебных приставов вводят с 1 декабря стандартизированную форму жалобы на действия коллекторов. Подать её можно будет дистанционно – через портал «Госуслуги». При этом правом на обращение обладают не только сами должники, но и их представители, а также любые третьи лица, столкнувшиеся с нарушениями: угрозами, оскорблениями или агрессивным взысканием. Нововведение призвано усилить контроль за деятельностью коллекторских агентств и защитить граждан от неправомерного давления.

Маркировка «Честный знак» – новые категории 

Обязательная цифровая маркировка распространяется на дополнительные товарные группы: какао и продукты на его основе, детские игрушки (включая самокаты, педальные авто, куклы и даже игральные карты), а также строительные материалы – герметики и шпаклёвку. Кроме того, усиливается контроль за оборотом пива и слабоалкогольной продукции: при несовпадении данных о крепости или составе с информацией в ЕГАИС регистрация партии будет отклонена.

«Пушкинская карта» – требуется перевыпуск 

Держателям «Пушкинской карты» необходимо до 28 декабря подать заявку на перевыпуск. С 1 января 2026 года оператором программы станет ВТБ, сменив Почта Банк. Без обновления карты молодёжь рискует остаться без доступа к культурным мероприятиям, финансируемым за счёт государства.

Биометрия для иностранных граждан – расширяется пилот 

С 1 декабря стартует эксперимент по снятию биометрических данных иностранных граждан непосредственно в пунктах пропуска через государственную границу. Программа распространяется на граждан семи стран: Ирана, Ирака, Сирии, Египта, Вьетнама, Северной Кореи и Таиланда. Исключения сделаны для детей младше шести лет, дипломатов и сотрудников международных организаций. Ранее аналогичная система уже действовала в крупнейших московских аэропортах и на отдельных сухопутных КПП.

