В Калужской области завершилась масштабная ярмарка учебных мест

В регионе подвела итоги крупная профориентационная ярмарка для школьников. Мероприятие собрало более 2,5 тысяч старшеклассников со всего региона.

У ребят была возможность не просто ознакомиться с предложениями колледжей и вузов, но и на практике попробовать себя в разных профессиях.

Под руководством специалистов школьники осваивали навыки управления дронами, пробовали работать с криминалистическим оборудованием, учились азам ветеринарии, спасательного дела и строительных специальностей.

- Ярмарка стала универсальной площадкой, где школьники могли изучить специфику обучения, получить консультации и сразу применить новые знания на мастер-классах, — прокомментировал министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов.

По мнению организаторов, такие интерактивные форматы помогают подросткам сделать более осознанный выбор и получить реалистичное представление о будущей карьере.

Для многих участников ярмарка стала важным первым шагом в профессиональном самоопределении.