Депутаты Калуги согласовали повышение тарифов на коммунальные услуги
Решение было принято на прошедшем в пятницу, 28 ноября заседании Думы городского округа города Калуги.
В 2026 году максимальный индекс изменения размера оплаты за коммуналку будет меняться два раза.
В согласованном депутатами городской думы документе говорится, что с 1 января по 30 сентября 2026 года индекс составит – 1,7%; с 1 октября по 31 декабря 2026 года – 13%.
Правительство РФ утвердило для Калужской области индекс в размере 9,7%. Региональное правительство допустило отклонение до 2,1%.
Причина увеличения тарифов выше предписанного правительством РФ для Калуги объясняется большим объемом работ по замене в Калуге инженерных коммуникаций и коммунальных сетей.
