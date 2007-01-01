Депутаты Калуги согласовали повышение тарифов на коммунальные услуги

Решение было принято на прошедшем в пятницу, 28 ноября заседании Думы городского округа города Калуги.

В 2026 году максимальный индекс изменения размера оплаты за коммуналку будет меняться два раза.

В согласованном депутатами городской думы документе говорится, что с 1 января по 30 сентября 2026 года индекс составит – 1,7%; с 1 октября по 31 декабря 2026 года – 13%.

Правительство РФ утвердило для Калужской области индекс в размере 9,7%. Региональное правительство допустило отклонение до 2,1%.

Причина увеличения тарифов выше предписанного правительством РФ для Калуги объясняется большим объемом работ по замене в Калуге инженерных коммуникаций и коммунальных сетей.