Билеты на хоккей в Калуге дорожают в пять раз из-за перекупщиков

Купить билеты на хоккейные матчи во Дворец спорта "Центральный" стало проблематично.

В субботу 29 ноября, в редакцию обратился калужанин и рассказал, что перекупщики предлагают билет на интернет-площадках по 500 рублей, тогда как в кассе Дворца спорта они продавались по 100 рублей.

К ажиотажу руководство «Центрального» видимо не было готово. Огромные очереди в день начала продаж и скупка билетов перекупщиками привели к тому, что желающим поболеть за калужских хоккеистов приходится выкладывать гораздо большие суммы.

- Мы не имеем возможности следить за дальнейшей судьбой проданных через кассу билетов, - пояснили в региональном минспорте. – Следите за информацией о начале продаж, чтобы успеть их купить.