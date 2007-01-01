В Калуге на улице Воскресенская построят двухэтажную школу танцев

Показанный Дмитрием Денисовым проект будущего здания вызвал неоднозначную реакцию калужан.

Речь идет об участке исторической улицы, где прошлым летом появился огромный котлован, который быстро заполнился водой.

После выяснения всех обстоятельств, владельца участка оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение законодательства об объектах культурного наследия.

Что застройщик в итоге хотел построить на улице Воскресенская, 8 стало известно в минувшую пятницу, 28 ноября.

- Ставим перед инвестором задачу, чтобы будущее здание с арочным проездом вписывалось в сложившийся облик исторической улицы, - прокомментировал проект Дмитрий Денисов. - Собственник планирует разместить здесь школу танцев.

Проект вызвал неоднозначную реакцию жителей Калуги.

- А за чем двухэтажному зданию "Школы танцев" такой глубокий котлован под фундамент? – поинтересовалась калужанка Ирина Волохова. - А ещё есть строительные и санитарные нормы и правила строительства рядом с ДОУ.

- Абсолютно не понятно, зачем городить сзади псевдо-деревянную часть в современном стиле? – спрашивает житель Калуги Александр.

Дату начала строительства и тем более, его окончания в администрации Калуги не назвали.