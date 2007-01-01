В Калуге жители многодетного поля деревни Лихун могут оказаться отрезанными от внешнего мира

Бетонная плита дамбы на единственном въезде в деревню Лихун треснула из-за проезда большегрузных автомобилей.

Местные жители уверяют, что ЧП произошло в результате строительства дороги: плита дамбы не выдержала тяжести дорожной техники.

- Мы в курсе этой ситуации, - ответили в администрации Калуги в субботу, 29 ноября. - В понедельник выйдем на место для оценки ситуации.

О проблемном участке на въезде в деревню Лихун местные жители говорят постоянно. Альтернативы дамбе просто нет.

- Участок очень опасный и является единственным на сегодняшний момент заездом и выездом из деревни Лихун, каждый раз страшно проезжать по узкой скользкой дамбе, - пояснила житель деревни Ксения Москалева.

Городские власти, по словам жителей, обещали построить дорогу через поселок Молодежный. Она позволит проезжать школьному автобусу и общественному транспорту.