Северная Корея построит в Калужской области мясоперерабатывающий завод
Калужские аграрии обсудили сотрудничество с делегацией из КНДР.
Делегация корпорации «Раквон» (КНДР) во главе с генеральным директором Ким Сен Иром посетила с рабочим визитом агропредприятия Калужской области.
Визит был посвящён обмену опытом и поиску точек роста для совместных проектов, сообщили в субботу, 29 ноября в региональном минсельхозе.
Ключевыми темами переговоров стали строительство мясоперерабатывающего завода, импорт продукции и внедрение новых технологий в животноводстве.
Иностранные партнёры посетили передовые комплексы региона, включая «Экониву» в Уланово и «Мосмедыньагропром» – лидера по переработке молока в области. Эти предприятия стали наглядными примерами эффективности калужского агробизнеса.
Стороны договорились о продолжении диалога, оценив визит как продуктивный и конструктивный.
