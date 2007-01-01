Афиша Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Северная Корея построит в Калужской области мясоперерабатывающий завод
Новость дня Общество

Северная Корея построит в Калужской области мясоперерабатывающий завод

Калужские аграрии обсудили сотрудничество с делегацией из КНДР.
Владимир Андреев
30.11, 07:33
1 2224
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Делегация корпорации «Раквон» (КНДР) во главе с генеральным директором Ким Сен Иром посетила с рабочим визитом агропредприятия Калужской области.

Визит был посвящён обмену опытом и поиску точек роста для совместных проектов, сообщили в субботу, 29 ноября в региональном минсельхозе.

Ключевыми темами переговоров стали строительство мясоперерабатывающего завода, импорт продукции и внедрение новых технологий в животноводстве.

Иностранные партнёры посетили передовые комплексы региона, включая «Экониву» в Уланово и «Мосмедыньагропром» – лидера по переработке молока в области. Эти предприятия стали наглядными примерами эффективности калужского агробизнеса.

Стороны договорились о продолжении диалога, оценив визит как продуктивный и конструктивный.

Лента настроения
19 оценили
21%
5%
5%
5%
5%
58%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImdCKzVWeit5cHowUHBoMkJtVnhhT1E9PSIsInZhbHVlIjoiMXJTdlVkTEIzSmxPTTJrUFNQVVFFZlpXQ0NqenRGaHQrNU9uM3JVVjRSNTU5QzFMNmlKMzYxVWNSTzBDa1RxYkhUUjU5R3JvZi9pWjBHOFRiR0w1MGd2QTYvdld1K3IyZ1pmVUFsaUZrcG5CTlAzZ1o2bWpYcVRwZ2lIT3NabWpSVDRucGYyMWJVaEZVcW1pOHRhMHQ5UlllbDEzRnB1Wjl2bTlEeXZRckV2MDlma2Q5Y284dUNHQzNwc1h2NzZWRW1xZDFITkxPSWcwalFrc3BiVlg4RjBYQzdkL1VqQURna2pUaWY2bm5Uc0YrVGs5dlQ2cG5YUDhkOU9KWkpoemVvZU52M3dWRXRFTkxqbm1sOTVPaFFVSTRvdm9XcFdxa1pETndUcVBYWVJqSjRlTFRZcG9sd3l3K3RSaVhuV0dZbXNoMUlNUHllcVdjTGtYaktKd2l6b3BNTFp0Q1BEL2xNcUxLREtKZmlMMW9HVXZxK1BNY3QzNm8rOTI3NUpXMVc3NVYySklmbFhrNXZVdWNTNGlQbksrcEVKZVJtN2J5dTlZT0dYL0U1eEFwWkdyUDhXZDVCaDRWVjV4WERaUCIsIm1hYyI6IjlkMzc3ODg5OWZmNmQ1MzU0OTNkZmFhNWIxYzhkMjY2Yzk1ZWFiNjgxMzUxOWU4NjNiODEwNDIyY2ZlYjAwYmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFuSXpxc1prN2tWMUgyVlNNTnMrV3c9PSIsInZhbHVlIjoiR1BaN3Ira3pwbGt5V09vTlJaL0F5Y1VwOTdlTlBwdk55SUpnRDFWT2lRMkx2T1QwSE9GVWppcGFET0YzeEZITXZzVWJHUmJjVC9CLzdSUkM1MXppWGs3RzhhcTRJZTZFRzZ6SHYvWC9SNU91NXVlRGRQMWF4eUxGN3pnb205eU9wei9TUFI0R3FJVkRwWVNhNnBrUFBIeCtCSHZkZkhpU2xOZmszbTh0WkJyR3MvRFRjUFl3V3QwYmdiandiengwM1Nob3FVeUdDUzRjNzdjQTVjVk81bHZsTDV6Qnpld1ZteGVBTzhPb3hXM2JubTFEQzlDWk1LZGpyMllqRm5LamJLTTJlMGRtbUNFN1pNbGtuYlQxUiszMzgrSTVLZ1haaGlKVHM1S09VUnpmR1paRWxHWmNIa3VLUTRRamdmYmZhMXJJWXNtSzhLdVlJanhQR2E3T2tkWHdqSXEvMG5TVjNzS202MzJjVTBPdUtmL0dIbUs1OFBRdmxNeGc4QTNoTUlkQ1Y4Z01mTjJQM1ZJcDBUK2MvbUFHVktyWDhjczJQSlRLRlkybzYvM21TRGM1QzlkbTc2cnlYb2JTZjQvOG03UVFJb1dWeTdDdWxCV203WWx4MjFmNG1QSDlFd29PU2FnMHhHTWFmQUxQbHBtSjZCbnVzNzFIRXpVNlZBRDg5TXEvcWMzenRYQUdBWTJTQzUvSDdZcUhyZ3lZUDZIeTc5RG1MVzhLVHlZNjFaNElTUVh0ZFNvYlBDOFJNeHdRY0ZIRTgrQkVvTFdjNjBnOEo2SDFNeDB0VmE3MWt1b3Qvdk5ZL09lMDZBV3FpcUpNS1hDUVlPOVB0M1B2OFcrOCIsIm1hYyI6IjFkMmQ0M2MyMDEyMWJlOGNjYmI3MzU4NjVmZDA1NTkyNTlhMGYzZmM3YWJmZDY2ZGZjZTU2Nzk0YzkyYTBhNmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+