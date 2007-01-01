Калужским школьникам рассказали об особенностях службы в современной армии
Для юнармейцев Второй бабынинской школы в пятницу, 28 ноября организовали проект "Один день в центре патриотического воспитания"
Ребята научились сборке-разборке автомата, познакомились с приемами неотложной медицинской помощи, постреляли из винтовки и примерили настоящую военную экипировку.
Кроме того, им рассказали, как проходит служба современного солдата, из чего состоит его день, что он ест и во что одевается.
Те, кто задумывается о профессиональной военной службе, смогли получить информацию о профильных учебных заведениях.
