Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Прокуратура Калуги защитила права дочери погибшего участника СВО
Общество

Прокуратура Калуги защитила права дочери погибшего участника СВО

Об этом в субботу, 29 ноября сообщила Генеральная прокуратура РФ
Михаил Тырин
29.11, 11:29
0 183
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Бабушка двухлетнего ребенка обратилась в надзорный орган с просьбой восстановить меры социальной поддержки для дочери погибшего бойца.

Проведенная прокуратурой проверка показала, что отец девочки не состоял с ее матерью в законном браке, поэтому соответствующие данные не были внесены в документы.

Для установления факта отцовства прокуратура обратилась в суд. Исковые требования удовлетворены, право на законные меры социальной поддержки подтверждены решением суда. Исполнение этого решения пока останется на контроле у прокуратуры.  

 

 

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBUYnFFaERxV2VPKzU5OFp2YVVSdkE9PSIsInZhbHVlIjoiNVdKdjRhUDN4OGdlV3Bwd2p1WVJpTndHV2psc2txWHRQZ25FaUxWRFl5dmx3R2tzQm9FNWFqVmRkRXhSNzEyR1pLcE1WNEhMUTZvMW5HU0tBYWdlakdvdVR1eFZIUnZhaFpuaWVscDR4U2JGRnlLVzZSc2N5MEpEVGRFZEUyMi8rNGVPcXcyT1pVTjNTekNMeVNIaDlHQWRUSTZFZWhUeWE2M3RmSmJyZFNaRFZRVDNMSjcya2RxNWRWRFpxR1RjY3hnOTluejJwU1lFb1h3MDFwRzEvWWpBODdqM1NuVEYvUTlBWHdpelAxZUdiem5uckd6c3JnNGdNTlJRdnhFNVhFa1ExQjVTSVYwbCtKTGhsekRDZGJ2Nk45ZkMzSEJrR09IbyszbVBBajFYOUxVc2MrZmlVaU1RSENOUTh0YjZYR2czUFQ5R01hVk56aWxDOTVZUlBVTXJBWVNtalJRNklPSTFPZGxQUnMyUDcxSTVPZlVmUjdheUozcUdYdVNydU84aXpBUGh5ODNuOU1IV0hjb3NTaXhuS2UvaTA5NWVCNWFQU0doeXhNeWhRMmxFSUVDTmpWcGlrWEMwM3JWKyIsIm1hYyI6ImI5YmY2Nzg4ZDZlYjQzOTQ3OGU0Y2JhYWI0ZmQzNzU3NDVhZDY3ZjQ3NGY3YmIyOGI3MzIzMTBiNzg1NzI1YmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9vTDQzVmFmR2VjYTY5RjhRYUk4Nnc9PSIsInZhbHVlIjoiN2N3YXNhN2ZlMWdGaEtORFZJbkZVZ2FVSE5UMGpwTThFZVBMOUdFb2IwQ0toTHhMYTBhQUlvN2o3WDNxNktNaW5JRjVCOTlhZnhpQ3RDVjlSc25PbE1FNGZnVDNES0Rlbk03aTFJbjlpMW1oTURwN01pVCtEeFc5d0t0MGtZY2tVdDNkdjl6ckE1SjcvOHAvRHpxWURwRVlSVmlkVGd3UjVrUWFGaGdYKyticUtNcDlBRG9HM2dFS01zV2dpaUQxN04vWGVGRlNoVXlrM2VWM1hsczBSbVdtZDNJOFRHdWFuUFZDUzNkMGZCcG51MXI5dUtUOXpMZGJXL1ZLMTNoQmw2Ry80QVpGZG5JaEhVbENxMmQ3dUNHam41cG5YczN3UVZId29abkVQemFBeGlxdmcydzFvQllJajBleDBWQkJFYktGQjJCeGphSkRZTVo4SlB3aGUxZWlsQ21XRWlYYXNneTYxeVh0UTNDNnc1ODE4YWswTFlhZ1AvNmVidEduTS81c1c5aHJUUGg2elcrcE1QWWcrR2padHV2OWxJTk9POWpsa3hjaWk3YkVPR1V0NjNmRS94QUlEajRqbkpTeVlreUc4RWVSc0JzdHpzdkhWeExHaTFEcHBDSGcwbjh2YjRaK0JtTjdydnVQNFFyaFF1OGNoT2E1b2VHd0J3a21tdVlSSXRrRHhmR0pXSTc3bFE0MjVOU050QlpybktFeVl2UkVNeVY0SmZyNFlqTmdyRkEzQUtWZ3FnYVRPbFRPMmk4SjNwYmQvZ3EyRnBXYjloRlduWHdhNUp6V3MvNmNGb2N1ODEwNUhvRGNML0lUN1dMSXUyWWNGeXdLcFk0cSIsIm1hYyI6ImQ5ZDdkYjgwYjA1MWIxZjhmZGI0ZWQwMmVjNTZhYjcxNjhiMDY2YzQwMGQxOTFlOWIwZjhiMjQ0ZWQ1ZDY1ZjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+