Прокуратура Калуги защитила права дочери погибшего участника СВО

Об этом в субботу, 29 ноября сообщила Генеральная прокуратура РФ

Бабушка двухлетнего ребенка обратилась в надзорный орган с просьбой восстановить меры социальной поддержки для дочери погибшего бойца.

Проведенная прокуратурой проверка показала, что отец девочки не состоял с ее матерью в законном браке, поэтому соответствующие данные не были внесены в документы.

Для установления факта отцовства прокуратура обратилась в суд. Исковые требования удовлетворены, право на законные меры социальной поддержки подтверждены решением суда. Исполнение этого решения пока останется на контроле у прокуратуры.