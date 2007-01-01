Афиша Обнинск
Общество

Более 144 миллионов рублей потратит Калужская область на мусоровозы в текущем году

Об этом в пятницу, 28 ноября сообщила региональный министр финансов Валентина Авдеева
Михаил Тырин
29.11, 11:06
0 180
Всего на 2025 запланирована закупка 25-ти единиц спецтехники. Из них 13 уже работают на маршрутах в Калуге и других муниципальных округах.

Остальные мусоровозы ожидаются до конца года.

Модернизация автопарка происходит благодаря возмещению расходов регионального экологического оператора оплаты лизинговых платежей. 

