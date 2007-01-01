Более 144 миллионов рублей потратит Калужская область на мусоровозы в текущем году
Об этом в пятницу, 28 ноября сообщила региональный министр финансов Валентина Авдеева
Всего на 2025 запланирована закупка 25-ти единиц спецтехники. Из них 13 уже работают на маршрутах в Калуге и других муниципальных округах.
Остальные мусоровозы ожидаются до конца года.
Модернизация автопарка происходит благодаря возмещению расходов регионального экологического оператора оплаты лизинговых платежей.
