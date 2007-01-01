Тутта Ларсен встретилась с калужскими студентами
В пятницу, 28 ноября известная телеведущая, блогер и журналист побывала в Боровске и пообщалась со студентами колледжа "Логос"
Главным поводом для встречи стал показ документального фильма "Рожденные сердцем", который Татьяна Романенко (псевдоним Тутта Ларсен) посвятила творческим людям, работающим в зоне СВО - актерам, режиссерам, журналистам.
Фильм является частью масштабного кинопроекта, всего планируется представить зрителям десять серий.
Кинопоказ продолжился дискуссией автора фильма с молодыми людьми, в ходе которой были подняты вопросы внутреннего самоопределения, поиске предназначения и нравственного выбора.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь