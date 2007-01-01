Афиша Обнинск
Общество

Откройте мир водных приключений: увлекательные сплавы с «Байдаркины 40» в Калужской области

28.11, 17:20
0 413
Проведите выходные по-настоящему интересно.

Надоело сидеть в городе, листать ленту и слушать шум машин? Есть отличная альтернатива — сплавы на байдарках по рекам Калужской области: тишина, зеркальная гладь воды, живописные берега и пение птиц.

Такие походы с 2022 года проводит компания «Байдаркины 40», которая стала победителем премии ПРОтуризм в номинации Активный туризм.

Позади уже четыре сезона, более 100 сплавов, включая корпоративы и дни рождения.

В этом году добавили ещё рафты (на 8–10 человек) и SUP борды — для тех, кто хочет попробовать что-то новое.

Не плавали на байдарках? Попробуйте!

Славы проходят по красивым рекам региона:

  • Ресса — абсолютная любимица! Многие сплавы проводится именно здесь. Эта извилистая, но спокойная река подарит ощущение полного единения с природой.
  • Жиздра (недалеко от Козельска) — тихая и уютная, идеальна для первого знакомства с байдарками.
  • Угра и Протва — для тех, кто ищет разнообразия и новых пейзажей.
  • Серёна впечатлит даже бывалых туристов.

Все маршруты имеют первую (самую низкую) категорию сложности из шести возможных.

Это значит, что сплав безопасен и доступен для всех: для групп — 2-3 человека, для семей с детьми (берут ребятишек от 3 лет в сопровождении родителей), для больших компаний друзей и коллег.

При этом 90% гостей компании «Байдаркины 40» никогда раньше не держали в руках весло! И это не проблема — опытные инструкторы всему научат и будут рядом на протяжении всего пути.

Идеальный отдых на воде

Каждое путешествие продумано до мелочей, вам нужно только наслаждаться.

С утра — трансфер на комфортном автобусе до места старта. Полтора часа — и вы на месте. На берегу вас ждут собранные байдарки и дружелюбный инструктор. После краткого, но важного инструктажа — в путь!

Инструктор всегда идёт первым, прокладывая безопасный маршрут. Группа — не более 20 человек, чтобы уделить внимание каждому.

Через 1,5-2 часа предусмотрен привал на берегу с ароматным чаем и печеньками.

Затем — ещё 1,5–2 часа сплава, и вот вы уже на финише. Прямо здесь, в казане на костре, для вас уже готов горячий наваристый плов от шеф-повара.

После сытного обеда — возвращение в Калугу, чтобы вечером делиться впечатлениями и планами на следующую поездку. А фото пришлет фотограф, который будет с вами во время всего маршрута.

«Байдаркины 40» предлагают и двухдневные сплавы с ночёвкой в палаточном лагере.

Представьте: шикарный закат, ужин у костра, походная баня на берегу, песни под гитару. Уром — кофе с видом на реку. А затем новый день и новый отрезок реки.

Для тех, у кого мало времени, есть идеальное решение — короткие вечерние сплавы по 2 часа. Лучший способ перезагрузиться после рабочего дня!

Безопасность — главный приоритет

Выше всего «Байдаркины 40» ценит безопасность. Поэтому:

Тщательная подготовка: реку по всем маршрутам лично проверяют и опиливают, чтобы не было завалов.

Надежное снаряжение: используются каркасно-надувные байдарки «Шуя 3», обладающие повышенной безопасностью и хорошей управляемостью, а также выдаются весла, спасательные жилеты, гермомешки и питьевая вода.

Четкие правила: на сплавах категорически запрещен алкоголь.

Что нужно взять с собой

Только хорошее настроение, запасную одежду и спрей от комаров. Обо всем остальном позаботятся «Байдаркины 40»!

Приключение для детей

Каждое лето компания организует 5-дневные походы со сплавами для детей 6–9 лет и 10–14 лет. Рады и мальчишкам, и девчонкам!

Для ребят пять дней на природе — это целое приключение: жизнь в палатках, самостоятельное приготовление еды на костре, основы выживания, обучение гребле на байдарках, футбол, командные игры, творческие мастер-классы.

Незабываемый опыт, который пригодится в жизни!

Любой формат

Сплавы стартуют в конце апреля и длятся до середины сентября (если погода позволяет).

Компания работает по выходным и будням, организуя как сплавы для двоих-троих человек, так и масштабные корпоративы.

Кстати, сама команда «Байдаркины 40» не боится холодов: сплавляется даже в декабре, если река не замёрзла. Пока зимние туры — эксклюзив для смельчаков, но вдруг именно вы станете первым в этом сезоне?

Откройте Калужский край с красивой стороны — с поверхности его рек. С «Байдаркины 40» вы не просто сплавляетесь — вы перезагружаетесь, вдохновляетесь и заряжаетесь позитивными эмоциями.

Тел.: 8 (910) 525-90-44.

Байдаркины40.рф

https://vk.com/baydarkini40

