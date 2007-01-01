Афиша Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Дмитрий Медведев поставил задачи перед муниципальными депутатами на 2026 год
Новость дня Общество

Дмитрий Медведев поставил задачи перед муниципальными депутатами на 2026 год

Одни из ключевых ориентиров – укрепление связи с избирателями и поддержка бойцов СВО
28.11, 14:26
0 399
Фото: "Единая Россия", ER.RU
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Укрепление взаимодействия с первичными отделениями и поддержка участников специальной операции вошли в число ключевых задач для муниципальных депутатов «Единой России» на 2026 год. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии профильного форума.

– Люди, с которыми вы работаете, наши граждане, все вопросы адресуют непосредственно вам. Это весьма нелегкая работа. Именно вы обеспечиваете самый эффективный контроль на самые разные темы, а с другой стороны – прямой контакт с избирателями. И это создает особую ценность вашей работы и делает нашу партию, «Единую Россию», действительно народной партией. Хочу еще раз искренне вас поблагодарить за ту работу, которую вы ведете, – подчеркнул Медведев.

Он также отметил, что сегодня «Единая Россия» является абсолютным лидером среди российских партий по численности представителей на муниципальном уровне. Их уже более 130 тысяч человек, что составляет 84% от общего числа местных депутатов в стране.

В рамках форума подвели итоги Года муниципального депутата, который партия инициировала в 2025 году. Одной из его задач стало расширение возможностей этого уровня власти в оказании помощи людям, а также укрепление тесного взаимодействия муниципальных депутатов с первичными отделениями партии.

– Главная задача 2024 года была в том, чтобы работу с нашими первичками вывести на передний план, показать, что она для партии сегодня – важнейшая и главная. От первичек пошел запрос на сцепку с муниципальными депутатами. Потому что они находятся рядом и живут в той же повестке. И, конечно, по окончании 2025 года работу в этом направлении мы не закончим. Нам нужно отстроить всю нашу внутрипартийную работу с муниципальным звеном, – пояснил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Добавим, форум муниципальных депутатов прошел в Центральном исполкоме партии и объединил представителей всех регионов.

Лента настроения
6 оценили
17%
0%
0%
0%
33%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii9VeER2T2ZqZlNrUmFLZnhLUlFvZ0E9PSIsInZhbHVlIjoiZ2ludjRBcG14aGRidW1QNzVSNWo3ejd3VWFCSndJQzdEekVWODlhdTgwQ3c1MVE5UTRZZnJGeGtyYzUyVVhhTUY4OFZ6YXRQT3FFeWRBd3JNRXpjT0kxT3h5K3V2eUZMSVRwTzQ0YXU2TFJ2NXVlMWpCYVlMZk53VWhQN29Eb3ZXZ3lvd1pDMytiUjhMMlN5akN6a0sxU3lFbmMyU29xK2dBQmtCNDB2cnZPQ1YzZFhVenUxazlydnkyWWNCVWplUnc1RmUwblk0dTRTQjJmZEdqMmRaU1Izb01HeUR5NitTeFRNRDZOeWdJOGlRVk0xRmZZektCdmpIYk1qWkpmRjRERGhraDdySm5ZZWxwTUJwYXlBeGE5UXY5SDAwaDRVaDhHSDZNVUdGclpHMEw3TVZ3YWt1bXpHcjg1VHRGL1A0KzQ3V1dieWFmY1p1RkRsanNEcWFtNDJ6N2h0d3pMYjBrYlBCa1oxdmpxcWFpbVZlaXo3cmRkM0UxcVpBd0VpRENIV3NwSmF2Z0hXaEc4QmJvN1F6cFFWVVFQeWw5SEhaVHlpb1pNUVY2WEIzSHpLV1RKblU2UFVoS3JZcURUTCIsIm1hYyI6ImE1Njk5NDVjZjI0MDk0NDA2MzQyNjMyMjlhNWVkZjJiYjE2MjU4ODIwNmFmNDYwOTNmYjViNzcyYTA0ZjlkYzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IndwMnZMeUxYRzlWUS9lNEl6UWtPQXc9PSIsInZhbHVlIjoibnlXNXBvN3pXZTY0WlZQVWg2RW04OE1DcWVma1dvOWJRbnM2cE5BK3ZpaEJpSUhvVkw4UGt4OElTdGZqMjA2blc3NnBqQ3NUaHh3c1FyNVZId2xxWlNJdFJtdXhibTZ6Y212SUZ3a2JmeFc0MHIzeFZweXpqM3R2MlpBV1F3TU5UTmFkSDhWRU91ZWcxV0hjM0Mwb2l4QlhTVXBUdE5Rc1ArdVh4TVpqYktlYWc2cEVOYkFJWFR5QnRjYWR4bnd2RDZWdnJ6ZloxVGl3OU9hdFJYQ2NodTVoL3ZrZHcvclVudDJFdnJ6WnJDb2xwNkdxY2dXNjQyRzYzTHFrRG1pSHVDNGRmcFNpcVBBVTlrc0crZFdISnFTNVBsV2hlS2wrRTRScURiVmt3ejhqY3pOZVhtb1JBWG9ULzlVcDZkRWhRRmxZblZTcjVsYStFSG9Gd215VXFzRmRnU1kxVjRrNUFSU0hFTmdRRFpzNVRGbUgvaG9zVkJVNkJRSXZxd3U5TGtJb05LNjJjWitQMncxeUt2SUtUMkpGRXVBN1h4TDVudVd0WjRRcmpnbWlTL2xsOFlhcHJhTnRmTDlOb0ZyVjk4S0FqWU9XZEUwYWNUY0UvZ2s0bnc5MTEwY0F1b21OQ1Z6TmtZQS91ME16M21qMkpEV255RDU4cFZiUmVFK3dhckVybGI0NzVMU0plbGdBU2ZFU2hSdXMzemNjbUJCMHZsSTlIT1JCNnhYQVNCRHlJcTdwbjAwU0QramJkN053dWRXTXVmZ2RRSW8rVlJheWsvYnBwNlNlMXVkVXRlUlV4RjFSMVpIVHg2QW5Vb2FHY043WFYvUlV1Qk1Wa0h0NyIsIm1hYyI6ImI0N2IxYTQzMWY5NDdkMDcyNDA4NjVmMjQzYWY5MmRkN2E4NjRhZjk1MzMxYTJhOTkwYTc3ZTQzZjdhM2QzMzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+