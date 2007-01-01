Дмитрий Медведев поставил задачи перед муниципальными депутатами на 2026 год

Одни из ключевых ориентиров – укрепление связи с избирателями и поддержка бойцов СВО

Фото: "Единая Россия", ER.RU

Укрепление взаимодействия с первичными отделениями и поддержка участников специальной операции вошли в число ключевых задач для муниципальных депутатов «Единой России» на 2026 год. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии профильного форума.

– Люди, с которыми вы работаете, наши граждане, все вопросы адресуют непосредственно вам. Это весьма нелегкая работа. Именно вы обеспечиваете самый эффективный контроль на самые разные темы, а с другой стороны – прямой контакт с избирателями. И это создает особую ценность вашей работы и делает нашу партию, «Единую Россию», действительно народной партией. Хочу еще раз искренне вас поблагодарить за ту работу, которую вы ведете, – подчеркнул Медведев.

Он также отметил, что сегодня «Единая Россия» является абсолютным лидером среди российских партий по численности представителей на муниципальном уровне. Их уже более 130 тысяч человек, что составляет 84% от общего числа местных депутатов в стране.

В рамках форума подвели итоги Года муниципального депутата, который партия инициировала в 2025 году. Одной из его задач стало расширение возможностей этого уровня власти в оказании помощи людям, а также укрепление тесного взаимодействия муниципальных депутатов с первичными отделениями партии.

– Главная задача 2024 года была в том, чтобы работу с нашими первичками вывести на передний план, показать, что она для партии сегодня – важнейшая и главная. От первичек пошел запрос на сцепку с муниципальными депутатами. Потому что они находятся рядом и живут в той же повестке. И, конечно, по окончании 2025 года работу в этом направлении мы не закончим. Нам нужно отстроить всю нашу внутрипартийную работу с муниципальным звеном, – пояснил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Добавим, форум муниципальных депутатов прошел в Центральном исполкоме партии и объединил представителей всех регионов.