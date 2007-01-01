Афиша Обнинск
Кто из калужан стал обладателем премии «Медиаперсона - 2025»
Новость дня Общество

Кто из калужан стал обладателем премии «Медиаперсона - 2025»

28.11, 14:55
0 829
Как мы уже писали, в Калуге в минувший четверг, 27 ноября, чествовали героев информационного поля.

Медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» провел очередную ежегодную церемонию вручения наград тем, чья работа формируют новую эпоху доверия между обществом и СМИ.

Два десятка героев статей и репортажей получили награды от руководства медиахолдинга.

Это не просто корпоративное мероприятие. Это — философская и практическая позиция медиахолдинга. Позиция, которая гласит: мы не просто наблюдатели и хроникеры. Мы — мост между обществом и теми, кто его преобразует.

Герои наших публикаций, те, о ком писали наши коллеги, кто активно взаимодействует с калужанами в соцсетях и все остальные, кто генерирует инфоповоды для медиапространства региона, заслуживают не только репортажей и интервью, но и всеобщего признания, оваций и наград.

Проект «Медиаперсона года», продолживший традицию, запущенную в прошлом году, — это логичное и необходимое развитие миссии СМИ.

- Я очень рад видеть всех вас в этом красивом и очень уютном белом зале. Сегодня здесь собрались люди, которые по мнению нашего медиахолдинга делают жизнь интереснее и насыщеннее, - сказал в приветственном слове генеральный директор медиахолдинга Павел КОРЕНЮГИН. -В нашем стремительном ритме жизни важно, чтобы у людей был надежный ориентир — источник, которому можно доверять. Для многих в регионе таким источником уже много лет является наш медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга». Но мы не просто наблюдатели, которые фиксируют события, а  площадка которая помогает услышать новые, яркие голоса которые звучат на разных медиаплатформах, социальных сетях и повседневной жизни.

А самое главное, мы понимаем, что любая история, любое событие — это, в первую очередь, люди. Именно о них, о тех, кто своими делами, талантом и энергией меняет к лучшему жизнь вокруг, мы и рассказываем нашей огромной аудитории.

И сегодня мы здесь, чтобы продолжить одну очень хорошую традицию, которую запустили в прошлом году. Традицию, которая позволяет сказать «спасибо» и отметить тех, кто не просто профессионал своего дела, но и человек, открытый для искреннего диалога. Это и есть наша премия «Медиаперсона года», - сказал в завершение Коренюгин.

О том, как прошло мероприятие мы расскажем позже, а сегодня публикуем список тех, кто стал обладателем премии

  Ольга Карпунина

«Гуру эстетики: автор трендов и вдохновитель перемен»

 

 Юрий Сапрыгин

«Медиалицо российских медицинских технологий»

