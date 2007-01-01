Стало известно, как выросли цены в Калужской области

Цены в октябре 2025 года выросли в Калужской области на 0,1% по сравнению с сентябрем. Годовая инфляция составила 7,7%, сообщили 28 ноября в региональном отделении Банка России.

В октябре подорожало продовольствие. После длительного периода снижения выросла стоимость яиц. Птицефабрики перенесли в цену товара возросшие издержки на транспортировку и оплату труда. На смену овощам открытого грунта пришла более дорогая тепличная продукция. А вот цены на сахар снизились. Запасов достаточно за счет хорошего урожая сахарной свеклы в этом году.

Непродовольственные товары в октябре тоже подорожали. Например, топливо подорожало из-за роста цен на оптовом рынке и сезонного спроса. Кроме того, снизился объем производства из-за ремонта ряда нефтеперерабатывающих заводов. Средства связи, электротовары и бытовые приборы, наоборот, стали дешевле. Люди реже берут кредиты - спрос на эти товары снизился.

За услуги в октябре жители региона платили меньше, чем месяцем ранее. Заметнее всего снизились цены на зарубежный отдых. В октябре рубль несколько укрепился, а популярность путешествий за границу, как обычно в осенний период, снизилась. Из-за окончания туристического сезона подешевел и отдых внутри страны. А вот бытовые услуги подорожали. Из-за сезонного спроса вырос в цене шиномонтаж. В октябре многие водители начали замену летних шин на зимние.

- Банк России стремится удерживать инфляцию на целевом уровне 4%, чтобы доходы не обесценивались, - отметила управляющий калужским отделением Банка России Марина Изюмова.- Поддерживая высокие ставки в экономике, Центробанк дает людям возможность заработать на выгодных вкладах, отложив на некоторое время потребление товаров не первой необходимости. По прогнозу Банка России в 2026 году инфляция снизится до 4-5% и стабилизируется на уровне 4% в дальнейшем.