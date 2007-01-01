Двоих детей сбили в Калуге
В полиции сообщили подробности про аварии, которые произошли в четверг, 27 ноября.
Около 7:30 в районе дома №104 на Грабцевском шоссе 57-летний водитель «Ниссана» сбил 16-летнего подростка, который шел по регулируемому переходу. Школьнику понадобилась помощь врачей.
Примерно в это же время у дома №23 на улице Минской 41-летний мужчина на «Киа» поворачивал направо и сбил семилетнего ребенка. Малыш получил травмы.
