Калужанин выплатил долг только после ареста гаража
Общество

Калужанин выплатил долг только после ареста гаража

Дмитрий Ивьев
28.11, 10:07
Мужчина из Воротынска не отдавал 230 тысяч рублей своему знакомому и 13 тысяч рублей налоговой, сообщили в пятницу, 28 ноября, в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Вернуть деньги его заставила только угроза потери гаража.

Когда приставы арестовали недвижимость, чтобы потом выставить на торги, деньги у должника быстро нашлись. Также ему пришлось выплатить 17 тысяч рублей исполнительского сбора.

