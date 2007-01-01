В Калуге зафиксировали рекордный по продолжительности случай заражения коронавирусом

У жительницы Калуги выявили самый длительный в мире случай инфицирования SARS-CoV-2 - вирус находился в её организме в течение двух лет. Об этом 27 ноября сообщили в ТАСС со ссылкой на публикацию в научном журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Исследование проводили учёные из НИУ ВШЭ совместно с коллегами из России, Италии, Швейцарии, Великобритании и ЮАР. Пациентка обратилась за медицинской помощью в сентябре 2022 года с жалобами на проблемы с кишечником. Как выяснилось, она с 2005 года живёт с ВИЧ, но не получает антиретровирусную терапию, из-за чего её иммунная система оказалась крайне ослабленной.

Анализ образцов, взятых у женщины, показал, что в её организме обитала одна из самых ранних разновидностей коронавируса - линия B.1.1, которая была распространена в 2020 году и вскоре исчезла из глобальной циркуляции. Это и позволило учёным сделать вывод, что заражение произошло ещё в 2020 году и длилось непрерывно до 2022-го.

Особенно поразило исследователей количество мутаций в вирусе: в его геноме нашли 89 уникальных изменений, не встречавшихся у других представителей B.1.1. Обычно такое количество мутаций накапливается за семь лет, а здесь они появились всего за два - это говорит о том, что скорость эволюции вируса у пациентки была в 3-4 раза выше обычной.

Учёные считают, что подобные случаи могут объяснять возникновение новых вариантов коронавируса - особенно у людей с ослабленным иммунитетом, где вирус может длительно размножаться и быстро мутировать.