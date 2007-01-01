Афиша Обнинск
Новость дня Общество

В Калуге называют «Медиаперсон» 2025 года

Дмитрий Ивьев
27.11, 14:07
0 803
В четверг, 27 ноября, проходит вручение премий в рамках проекта «Медиаперсона-2025», который организовал медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга».

В стремительном ритме жизни региона важно иметь надежный ориентир. Наш медиахолдинг уже много лет является таким флагманом, всегда оставаясь в курсе главных событий. Мы не просто наблюдатели - мы те, кто формирует информационную картину, замечая и яркие новые голоса.

Но главная ценность любого события - это люди. Именно о них, о тех, кто своими делами, талантом и энергией меняет к лучшему жизнь нашего города и области, мы рассказываем нашей многотысячной аудитории.

Подробности расскажем позже.

медиаперсона
