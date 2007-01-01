Калужанин пришел к женщине, а попал в полицию

В Калуге возбуждено уголовное дело после того, как один мужчина ударил ножом другого в ходе конфликта у подъезда.

Как выяснили полицейские, 39-летний житель города начал часто навещать женщину, которая ему нравилась. Та сочла его внимание навязчивым и попросила помочь соседа, жившего с ней в одном подъезде.

Когда ухажёр снова пришёл к женщине, сосед вышел к нему в подъезд, и между мужчинами началась словесная перепалка. В какой-то момент гость вытащил нож и ударил им оппонента в ногу, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавший самостоятельно добрался до больницы, где ему оказали помощь.

Сейчас ведется продолжается.

Если вину мужчины докажут, ему грозит до двух лет колонии.