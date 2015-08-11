В Калуге пройдёт седьмой бизнес-форум «Вектор на экспорт. Сделано в России»

В конгресс-холле «Амбассадор» состоится ежегодный форум для представителей малого и среднего бизнеса «Вектор на экспорт. Сделано в Россия». Мероприятие организовано Министерством экономического развития и промышленности Калужской области, Центром поддержки экспорта региона и Агентством развития бизнеса в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Генеральным партнером форума выступает Сбер.

Программа форума обещает быть насыщенной и практико-ориентированной. Участников ждет:

· Работа выставочной экспозиции производителей Калужской области «Экспортер года»

· Пленарное заседание «Жаркие рынки: новые стороны экспорта»

· Экспертные сессии по ключевым аспектам внешнеэкономической деятельности: «Логистика, финансы и господдержка» с участием специалистов Российского экспортного центра и «Экспорт в страны Азии»

· Встречи с иностранными партнерами из Индонезии, Омана, Туркменистана, Индии, а также с торговыми представителями дружественных стран

Основные темы дискуссий – новые экспортные направления, актуальные меры государственной поддержки, изменения в таможенном законодательстве и практики международных расчетов в дружественных валютах. Отдельная пленарная сессия «Международные расчеты в дружественных валютах. Бизнес с Индией. Новые возможности» будет посвящена сотрудничеству со странами Ближнего Востока и Азии.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Для нас важно, чтобы калужские предприниматели могли уверенно выходить на новые международные рынки. На форуме мы сосредоточимся на практических решениях – от работы с валютами до выстраивания бизнеса с такими странами, как Индия. Наши эксперты поделятся с участниками экспертизой и расскажут о конкретных инструментах, которые помогут компаниям реализовать свои экспортные проекты».

Участие в форуме бесплатное. Для регистрации необходимо пройти по ссылке: https://векторнаэкспорт40.рф/

ПАО Сбербанк. Ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка:www.sberbank.com , www.sberbank.ru. Реклама. erid: 2Vfnxvq5MKX