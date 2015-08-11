Афиша Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Тарас Скворцов: всего 8% работающих россиян могут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за два года
Новость дня Общество

Тарас Скворцов: всего 8% работающих россиян могут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за два года

Как отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка, всего за пять лет средний срок накопления вырос с 2,3 года до 6,2 года
27.11, 09:04
0 540
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Россиянину с медианной зарплатой, который планирует купить квартиру в новостройке, потребуется 6,2 года, чтобы накопить 20% первоначального взноса для ипотеки на квартиру площадью 65 м2. В 2019 году этот срок составлял 2,3 года. Такие данные привёл заместитель Председателя Правления Сбербанка Тарас Скворцов на конференции Domclick Digital Forum в своём докладе, основанном на исследовании СберИндекса.

При этом показатели существенно отличаются от региона к региону, отметил Тарас Скворцов. В топ-10 регионов с минимальным сроком накопления на первоначальный взнос вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (2,9 года), Республика Саха (Якутия) и Ханты-Мансийский автономный округ (по 3,5 года), Псковская область (3,6 года), Республика Коми, Оренбургская и Архангельская области (по 3,8 года), Республика Карелия и Новгородская область (по 4 года), Калужская область (4,1 года).

Количество лет, необходимых для накопления первоначального взноса 20% на новостройку 65 м2

Источник: СберИндекс, Центр Финансовой Аналитики
Источник: СберИндекс, Центр Финансовой Аналитики

Дольше всего на первоначальный взнос понадобится копить в Республике Алтай (11,8 года), Москве (7,8 года), Астраханской области (7,7 года), Республике Татарстан (7,4 года), Республике Дагестан (7,3 года), Нижегородской области (7 лет), Краснодарском крае (6,9 года), Санкт-Петербурге (6,8 года), Республике Адыгея и Омской области (по 6,7 года).

С учётом подорожания жилья лишь 8,3% работающих россиян могут накопить нужную сумму за разумный период в два года. Таких граждан больше всего в Оренбургской области (19,2%), Ханты-Мансийском автономном округе (18,4%) и Республике Коми (16,7%). Меньше всего — в Москве и Ленинградской области (по 6,9%) и Краснодарском крае (6,6%).

Тарас Скворцов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: 

«Всего за пять лет средний срок накопления на первоначальный взнос в России увеличился в 2,7 раза. Очевиден и огромный региональный разброс этого показателя — от 2,9 года в ЯНАО до 11,8 года в Республике Алтай. В итоге только 8,3% работающих россиян сегодня могут накопить нужную сумму на первоначальный за два года. Снижение доступности недвижимости – один из вызовов, с которым сейчас сталкивается отрасль. На это застройщики и государство должны ответить конкретными действиями, которые будут релевантны ситуации в каждом конкретном регионе».

ПАО Сбербанк. Ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com , www.sberbank.ru. Реклама. erid: 2VfnxvuTHPP

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6IlNCZkJqZEJJWWFyUU9DbDNTWXpXZ3c9PSIsInZhbHVlIjoiNDVHRmVBQlRCNlJKSGd4R2x2NC9wSWY2OGxpYTFjeVM3SkhJZTlobWVYSGZIZ0hweExZWnNvQm5qbHNQRjdReHk5a1cxYmNoU1JhdGNja1RuSDBDc1VGT0ZkVC9OMWFwSUx3QlFQa3RzTXBQQVVGcnltOXRETVgxMnJiUHZZdVdCdFNleENQZWNuYlZST2h4cUpjT0c2TlA0NEIzSEtONno0a0dNK2FRZGhxV1JMQ0Zjb1RBTVlVRTFpWmc1MnRRd3IyT0tsK2VubS9TQU9SS3MzZndHT3BnRzE2ZWI5Sk5PcUxhTTV5eWxsNy9ab1RIYnNZYjRINUYzek1aSXBFd3NDcVRJRktGY0JULzQ0SkJjdVlFYnczSi9IeHViOUhQc25GR2l5UCs1SWJKU25LU2dOK0ZIc2RRRFEwSEtkL0pteUJOb3VOc3ZHL1VPUVFFTVpOdm9sL01mV2kxRy9ZVy85TmtmOUV5MU9ObWZCbUdWdnprdzh1Yi9PdmRwQnM2VWJIU3UxOWp4UHhMaERCa3FOSWgwSFZuZTFBYWpyb29kZ3Jmank0aFljMHV1VktkbHRSNStkSGJNM1dVY2NDRyIsIm1hYyI6IjJjMjA2MTIyYTJkN2RmMzY1OWNhZmI4ZWM3ZDlmNTY3MWUwM2I5NTFlMTU0NTZkZTI1NmNmNWE3MTI2ZDliOWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImRLclZ6bjBLVUhPV0tHWUNrM0xOVGc9PSIsInZhbHVlIjoiZEMvandITG9kc1k3K1V0VEhqU1gvUVNlWUJwMjhpcXd6RU5TZnFGaDNTdkNrY0pVWUgyQy9qczh5cFNoVVZhVXdYTEJLOVF2NkRQYlRpQlA4TnhtSjdPMGtCR3NFTHQrNkRSNWl1Qm9UaTJURlpVNTFPSmE2S05CQjhQamhZakpRV0gvVTFUNnZ2WVhWdjlEdWZQZ1JyVVE2aE0vMGNITjZLUW1WQjJtSXhDK09KYnUyeVdENmRnSFFHQ2FCSE9DUU4wMnNsME5GOUtTazE2OGg3eGZzU3l5czJKZVN4bFpHYmVwWS8zRFF3SHZMZmwwKzlMOTZQWUdkSzVBR3B0SVRCaHNYVGd4czZNUjd6cmVlT2RPL2dwd0c2Z0ZqbU4vRWg5QitGZDV5NnludjhPVVNWNjlTN0t4anlIK0tuN1FLMW5EejhHOFBtb0hCV0pYcVg3Z0ZvVW1QUzVEVFpYMEFoMERzSENSTnpkSGp4Z0F3WGFuTW80LzVwNzE3M0ZSQlYreEljYW9ZZnlsaUhoYmx1RURsQ1IrV3B4QWhiaGE4cXQ2WW54TFZvR29TVU5LUS9EWnBGajlkd2hlcGJRZmY5MUpFMWkydi9SeVNVMVk5TXRHM2pscWRwQWRENVU5eE9NcHlGcGN6aXZ5M1lZMnF3cVpFRUhHMHBOZmdlL25VcFM2QWNmRnhYR0g0TmNqK0tZeTRISFNSbzYxSC9mTGovVmRtUG1wMG5GRnRjbzBEaHRiU21qcnp5dFJQUGNjWHhOMWlCUzBJN0JCM3JHVm5Nb1J1Zk5EQlpmY0V0V3lCSFpnMmNPTzRpREVlbTduSlhmNkF4c3N0YkpMYy9UWSIsIm1hYyI6IjgxYThkMjI3MTBkMmExMGU0NjBkNmU5NmJhMzI1NWE4YjhiYzczODJjMDY5ZDg2MDI5NGVjODdmOTc3MmU3YzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+