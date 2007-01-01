Экскурсия по бывшему «Фольксвагену»: что русские сделали с немецким заводом

AGR Automotive Group впервые с покупки предприятия пустила прессу на производство.

Первое сообщение о том, что мощности «Фольксвагена» наконец-то заработали и там началась-таки сборка автомобилей появились в феврале этого года.

- В Калуге родился новый российский автомобильный бренд – TENET, - сообщил губернатор Владислав Шапша. - Значимое событие не только для нашего региона, но и всей автомобильной отрасли страны. АГР ХОЛДИНГ и компания Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству автомобилей под брендом TENET. Он создан специально для российских условий.

А в августе глава региона сообщил о запуске сборки полного цикла. Однако на само предприятие журналистов, вопреки обычной в таких случаях практике, не допускали еще несколько месяцев и общественности приходилось довольствоваться снимками, что называется, из-за забора.

Но на этой неделе завесу тайны сняли. 25 и 26 ноября руководство AGR Automotive Group показало и рассказало о результатах работы за те три года, которые прошли с момента ухода «Фольксвагена» из России и продажи завода нашим.

Призраки прошлого

Следы прошлого владельца мелькают на заводе, что называется, с проходной, на которой нас встретил охранник, на пропуске которого, висящем на груди, красовалась надпись по-английски «Фольксваген».

Да и на самом производстве немецкий лейбл мелькает регулярно. То на контейнерах с комплектующими, которые нынешнее руководство решило оставить и использовать, то на рабочих куртках сотрудников.

Последнее объясняется просто – около двух тысяч нынешних сотрудников «АГР» это те, кто работал тут еще во времена «Фольксвагена».

- Сейчас на предприятии трудится 4300 человек, - сказал на небольшой презентации перед экскурсией генеральный директор завода «АГР» в Калуге Андрей Карагин. - И половина из них – это те, кто работал на производстве предыдущего собственника и вернулся к нам после запуска сборки TENET.

- Призраки прошлого, - прокомментировал один из сопровождающих этот плакат времен «Фольксвагена».

А в настоящем на конвейере здесь собирают три модели TENET:

Т4 – городской кроссовер с повышенным клиренсом,

Т7 – среднеразмерный SUV,

Т8 – большой премиальный семейный внедорожник.

Вместе

Кстати, название марки TENET – это аббревиатура фразы Take Every New Experience Together. Она имеет несколько вариантов перевода: «Вместе хвататься за новые возможности», «Проживать новый опыт вместе», а также «Вместе к новым свершениям».

Здесь будет нелишним вкратце рассказать о китайском партнере завода «АГР», автомобили которого собирают в Калуге по полному циклу.

Defetoo — китайская государственная компания из провинции Аньхой, целями которой заявлены развитие автопрома на внешних рынках.

Многие автомобильные издания утверждают, что эта компания создана специально для обхода западных санкций и аффилирована с Chery, но прямых доказательств тому не предъявляется.

Роботы

Главная проблема, которая не позволяла перезапустить производство быстро– роботы. Они требовали перенастройки под новые модели.

Пару лет назад автор этих строк ехал в такси, водитель которого долгое время проработал инженером на «Фольксвагене» и занимался как раз поддержкой и обслуживанием роботов.

- Если честно, у меня большие сомнения, что смогут перезапустить производство, -говорил он тогда. – Перенастроить-то роботов смогут, но вот где они возьмут запчасти, если роботы японские, а наша страна под санкциями? Там некоторые детали каждые полгода надо менять. Может, конечно, найдут китайские аналоги, но что-то я сомневаюсь.

Как показывают события текущих дней, и перенастроить смогли, и детали нашли.

Мало того, к имевшимся до того роботам японской компании «Фанук» добавились аппараты так же от японского производителя «Яскава».

Перефразируя известную поговорку, санкции санкциями, а денежки врозь…

В рамках подготовки к перезапуску сотрудники «АГР» перепрограммировали и перенастроили более трети всех имеющихся роботов. Всего на производстве на одной только сварке работают 332 робота, которые выполняют 90% всех работы.

Еще одна проблема, которую также решили – огромная ванна, в которой проходит автоматизированное фосфатирование и нанесение катафореза на кузов (система RoDip). Кузов окунается в нее целиком и полностью. Она была сделана под размеры модельного ряда «Фольксвагена», теперь же используется под TENET.

Контроль качества

Принято считать, что педантичные немцы в вопросах контроля качества впереди планеты всей, однако китайцы сделали серьезную заявку на этот пьедестал.

Работники отдела контроля качества завода «АГР» признаются, что разработчики TENET из Поднебесной принесли несколько ранее неизвестных им проверок.

Одна из таких – вакуумная проверка герметичности салона. Во времена «Фольксвагена» она проводилась только в водной камере, где на готовый автомобиль с разных сторон подавались струи воды, а потом салон проверялся на предмет протечек.

Однако TENET проходит еще одну проверку. Тест, который дополняет водный. В ходе него, подача воздуха в салон перекрывается, после чего он из него выкачивается и оборудование отслеживает не меняется ли внутри давление. Если меняется, то есть воздух в салон поступает, значит герметичность нарушена.

Выводы

Окончательные, конечно же, сделает рынок, но в том, что касается производства уже сейчас можно констатировать – автомобиль обещает быть не хуже того, что выпускалось здесь в прежние времена.

Работа в две смены уже налажена и, в случае, если на TENET будет спрос, руководство готово в кратчайшие сроки запустить и третью, выйдя на круглосуточный режим работы.

Tenet T4 у калужских дилеров заявлен по цене от 1 600 000 рублей, Tenet T7 - от 2 230 000, а Tenet T8 от 3 100 000 рублей.

Руководство завода особенно подчеркивает, что автомобили разрабатывались специально под российские условия.