Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Стало известно, как повысят тарифы ЖКХ в 2026 году
Новость дня Общество

Стало известно, как повысят тарифы ЖКХ в 2026 году

Дмитрий Ивьев
26.11, 15:03
1 1175
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Премьер-министр России Михаил Мишустин 25 ноября подписал распоряжение правительства, которое утверждает предельный рост тарифов на услуги ЖКХ в регионах в следующем году.

Согласно этому документу, плата в Калужской области может увеличиться дважды: максимум на 1,7% с января, а также максимум на 9,7% - с 1 октября.

Но данный документ разрешает региональным властям отклониться на 2,1% при утверждении октябрьского повышения тарифов.

Напомним, с января в Калужской области на 15% вырастут взносы на капремонт.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
40 оценили
5%
0%
3%
0%
7%
85%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ind3c1hXTVBOY2puWVRNYjVDRkVYVFE9PSIsInZhbHVlIjoiUVRkdE56RmlwVlpyc1BLTHhDQXJ5MGI0QW5WTTIyL01GSnJwaTQwbFdvQUU3SEJoWG1kOWF3U0syMlJ3bEVXb2ROYUM3NUdiejVBdWovaFFNbE9ONC8zaUdzdzQ4N1N4bmNNSXN0VlNUVHpPMnVjMnAvQzBWc0dVMXdiOWl5RUxhNHM4ZFlvZmJmbUJBZWVFZ2xlS1FNSFliYlZHeFAxMXpHd0pwSFpmc3lXK09WdldHK1FFTHgzSGc1KzB1TEhXRXA4NjZ0cnduWlBTc3NrM25DVFZIUG5Yd3NIWDcyZVRGL24yMXRjYjBJMEFjWGhVaDlxd29KQkEwR2htWXY5WFN0ZkljMThqalZtQ0dzUHl5elVjQnBGYkloRjJzRlBzU3hqcC83KzNSYW9mVFBBQkJLWGtOWGFsNFp2OURxNXgxWmFiUDRNS1V1Mm5GTXNGNWFsYzFiSERPYkNYV0djUlV1ZE1wSjVkcERFSjd6SElYMk1ZTnl5WHRQYkc0WE1qT1M5UDJhVTZabU0xMHlyenlhRFl4d3JCeFk2R05RRk1BZWU3TDZqRHMvbnUzZWYvbXVyc01JQTFxMkV1Tnh6QiIsIm1hYyI6IjE1M2Y5ZTE2OTg4MzM2MzM2MGFiNTA1OTQ4MTg5ZjMzZTM2YmU2MDdhZjEwMDM2ZmMyY2M0MDNmNGU4NmNjZTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlBUMjFaenNuUjRRQVdUemFQM1NLUWc9PSIsInZhbHVlIjoiWTR6azJ3YkdsMUpibllJemFtVUo4UzA1Wko4ZWhtVHQzRGE1TzVMc2p4aEJaTGJjeHppVExYcmdiRFRLYUIzamd6ZGNNYnV6MHFxdFpNYVdienVQdmF3ODRrQXZRVFV4TDh0dXNvYXd0UE9UdDUxVlFXMzYvMEdHTmRhUFpCcEZJY01md1NDNlUvWUR3UkFtdTdRUEVyaExFKzlWY0JraVR6T1lyU2RzQjNHczUwRWwvcm8yVFh2TndtQ3FnWE1oNHhReU5abXNwQjUwTUFzMHl3UGFqSEovcFFId1NNWDlDVDFwNDh4Y2Q2MUh3dFFsQjZMNUV2bHU5UVBhL2c2RFFKU2NCWmJkcDlxZ2k4L1JPQlNvUzVEUkd5NkozbUlHb3YwQXhqdlZJRy8vdVVDNUFaa3FLRk43Wm1xSWE2NVUvelJveXpoRkREQnJ6SDVaZ2t3bjFIMktxTCtqem9kUnlsRExScVZ4SFZZYzhOMWJGQzFaNnV4VmNPamM0RkJsM2ZwcmNSNFJJTEx3THZDOHFtWlhlcnFwTnhwZk0wYVJRN3ZmY2ZpZkxQYjltSGx6NUFlWTdIMndyWkJpdzZEMVhDSTBTSUpreklKRlZCMDNUUENCQ29xbUZ2czQrUEM4ZVJJeTQ3Vmh4UE9waWJVVU80d2dWeTlYSmh3QVRneEhXYS92YWxJZjdVaUZjZ0dRTGM1T2hDR0RBeWVTN2l4bVJFUUNRNllYRmtDMG96S1FDRDJieVFHVW9IWmUzMHdJZXNveVgySU5Oc2JRRjAyTmF5MEpxNzljTGxzM1d0OXkyMmJFalA0OUVGQkYxdFlldFVUOExFTFJhYXZwdkM4RSIsIm1hYyI6ImNhYjAyZGI4Nzg1Mzg3YzAzNDU1YTQzY2VmYjY4M2FmMjA0NzQ0M2U2MTNjMDkyMTJjMzA3NDAzMGY3MjdiNTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+