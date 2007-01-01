Стало известно, как повысят тарифы ЖКХ в 2026 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин 25 ноября подписал распоряжение правительства, которое утверждает предельный рост тарифов на услуги ЖКХ в регионах в следующем году.

Согласно этому документу, плата в Калужской области может увеличиться дважды: максимум на 1,7% с января, а также максимум на 9,7% - с 1 октября.

Но данный документ разрешает региональным властям отклониться на 2,1% при утверждении октябрьского повышения тарифов.

Напомним, с января в Калужской области на 15% вырастут взносы на капремонт.