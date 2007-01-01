Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Перемышле возьмут под охрану старинный дом
Общество

В Перемышле возьмут под охрану старинный дом

Дмитрий Ивьев
26.11, 14:27
0 401
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Одноэтажное здание на улице Ленина, 41 было построено в начале XIX века.

- Существующее здание было построено в начале XIX века, о чем свидетельствуют сохранившиеся коробовые своды помещений первого этажа: датировка постройки 1770 годом вероятно ошибочна, - прокомментировали 26 ноября в Управлении по охране культурного наследия Калужской области. - Возможно, датировка здания 1770 годом проистекает из предположения М.В. Фехнер, которая указывала, что два старых каменных здания Перемышля (современные адреса: ул. Коммунаров, 37 и ул. Ленина, 41) были построены по примерным проектам П.Р. Никитина, созданным в 1770-е годы.

Там уточнили, что на момент составления регулярного плана Перемышля (1779 г.) не было ни одного каменного здания, принадлежавшего частным лицам. А в 1782 году единственный каменный жилой дом в Перемышле принадлежал купцам А.М. и Ф.А. Медведевым (ныне ул. Коммунаров, 37). И дата постройки не может быть ранее 1798 года: в описи зданий, принадлежавших перемышльскому купечеству в этом году, каменные здания отсутствуют (упомянутый выше дом Медведевых к этому времени отошел в казну).

- Таким образом, здание на Калужской улице (ныне ул. Ленина, 41) могло быть построено не ранее 1782 года, - подчеркнули в управлении. - Утверждение предмета охраны позволит сохранить объект в его историческом виде. Установленные ценные качества здания должны будут учитываться его правообладателем при выполнении реставрационных и ремонтных работ.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
3 оценили
33%
33%
0%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdHTzZETkFYTUJtMGxkK3R2MjFuSEE9PSIsInZhbHVlIjoiQ2lIaGFzbGs4WHEveGNhdHo2OFNIZnV3WC8rUyswZ2x5QXQrTWlZT0dzbE4yMFcyTy9tbnZieHdIZFh2NlRsOXRBeDJoVFJUbGhUM3Qvb0k3OFZaQTFJZGRSUXRucnJ3V1YvV0J3ZnBQNklkV2d2N0pkOUtCeE9Pa3JTVExoNjN6a1ZheXVxQW9pZElCTlc2c0hFbE40am9DRUQ1TzBHM1JOVEtNd3NFaG1zdHczbFBzWXplS0NhSHFLczRTUjYzWk5ldGtHMlJUdVR6Vi85QXExUmdTbkZsb0FPNXBadGsxUE5adnJlZFN1bjIxZEtXV2hrcGF6elBPbjBiY0VLTlJjQWtzb3NJcmNhMjlxdDJ6Ukd2Skh4Ykg1N0lMTVNvMEo3V29Jb0RubWJzdmJCWXk4SEE2WDZXUHQwR3cyb3pjV2xLem9MVElReW1DUVoxemJSaGpMc0RnTkY1aC96R0NpV25zWWJHa0hGV3AwTkxwTXBqRVhsU1krVFhVTnNlYldiaTAvTWQ3WERsUmlRNzNZVXRZb2NVN3ZiUHV3YkpzUml2T1FsbDRZSGlzNGJiS0VoQkwreUxXK0VzZUFocCIsIm1hYyI6IjFjYmYyZmZjYTE5OWJlNjQ3MzkxZjRkMTM5YWYzYzQ4MzJkNTU2MjdjZWVjNzdjZmE1NzUwNTFkZjZkNWM4ZDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IldYUE43amJEVjV1L1FpdlJ6cDVlSUE9PSIsInZhbHVlIjoibTlwalFtUGRwOE9JbHgvaW1iMGh4K2pHbUh1eVFVaHIxOTZ5UjV2ZHlCZFhrYUREYTlvU1pXdkdNeXVKcVpudExsK0F3S0tWMzFRekhqcE1QUko0UjhDam8vM1ZvV2dWSVZ3a2RtSnpzalllZm1Jbk51N0dRQWVVeUFhU3k5RFhCalRzRENBcEdMSG9RcEU0dWZUaFMyMG52dDZxSXJEYXROZ0hYbTQ4L25mZTVaby9GVExjUThkWTRnRzFxUkU5Nm1PZGxGdlp3blh4cnhmQ3J4UWJiYStqY3ZvendIdnZWZWRIWThFU1FYbDg0dHVFQWhucTVLcVZ1SVVtaXJ3Qm1yQWNjc3RaeDF3TXpueTNOeHZaV3A4bUpGZi9scWQ3N2kxT0NXaUJ2K08yUG9yQzUwSkRMa3hCendZUURHcjNmYTFHUVczMGlwQXdubWVsa1RScGRVVTFCbTZwamxOT2dTT1BkbWxXSGNZdmVhWGVHTngxYWcyNXZaTXZUQjh4ZzNDUUZBakhGRW1QK2xYcUFaTVpmV3l5dG5mLzY5MGR6SUc3U052MWxtMFdCTGlCb1pWWW41ZzdZZmlBWCtRWDBiWUF4SmoxSXNjczE4OEFFVGFTZUhpR1FuY2xINmdtY0xFT1J4SUtMSVhVVndCZmw4cE5heWtCWFBkNDZqNktFMFhqQnB0anpFQ09UNm5rN0orckt2K0NodHoxQ0o4QTZ2dGdBWWdyK244Znp0SExRRmJrNkVNaHVxa3BOM3R6UUVGd1RYZnllaGdKUzNidGJDbjJuNncyWHVnTVRtRG83N2VWeFZWM3JNdHQ3MEViM2QyR3VqVlJtZUN5TnZsYSIsIm1hYyI6IjhmNWRlNzc0NTA1NWI5NWFlYTM4NTMzYTJmNzhhNTI4MWY3ZGM1Nzg0ZjdkNjUzZDcxOTc5ZDI0ZjBjY2ZhMDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+