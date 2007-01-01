В Перемышле возьмут под охрану старинный дом

Одноэтажное здание на улице Ленина, 41 было построено в начале XIX века.

- Существующее здание было построено в начале XIX века, о чем свидетельствуют сохранившиеся коробовые своды помещений первого этажа: датировка постройки 1770 годом вероятно ошибочна, - прокомментировали 26 ноября в Управлении по охране культурного наследия Калужской области. - Возможно, датировка здания 1770 годом проистекает из предположения М.В. Фехнер, которая указывала, что два старых каменных здания Перемышля (современные адреса: ул. Коммунаров, 37 и ул. Ленина, 41) были построены по примерным проектам П.Р. Никитина, созданным в 1770-е годы.

Там уточнили, что на момент составления регулярного плана Перемышля (1779 г.) не было ни одного каменного здания, принадлежавшего частным лицам. А в 1782 году единственный каменный жилой дом в Перемышле принадлежал купцам А.М. и Ф.А. Медведевым (ныне ул. Коммунаров, 37). И дата постройки не может быть ранее 1798 года: в описи зданий, принадлежавших перемышльскому купечеству в этом году, каменные здания отсутствуют (упомянутый выше дом Медведевых к этому времени отошел в казну).

- Таким образом, здание на Калужской улице (ныне ул. Ленина, 41) могло быть построено не ранее 1782 года, - подчеркнули в управлении. - Утверждение предмета охраны позволит сохранить объект в его историческом виде. Установленные ценные качества здания должны будут учитываться его правообладателем при выполнении реставрационных и ремонтных работ.