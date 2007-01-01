Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужский алиментщик отдал деньги после ареста квартиры
Общество

Калужский алиментщик отдал деньги после ареста квартиры

Дмитрий Ивьев
26.11, 12:39
0 302
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Житель одного из сёл Дзержинского района давно не платил алименты на двоих своих детей - сына и дочь. За всё это время у него накопился долг в размере 371 тысячи рублей, сообщили 26 ноября в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Судебные приставы неоднократно пытались заставить его выполнять обязанности родителя - выносили предупреждения, ограничивали выезд и даже арестовали его квартиру.

Именно угроза потери жилья подействовала: мужчина быстро нашёл деньги и полностью погасил долг по алиментам. Кроме того, ему пришлось заплатить ещё почти 33 тысячи рублей - это штраф за то, что он затянул с выплатами.

После этого приставы сняли арест с квартиры.

Новости по тегу
приставы
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
0%
50%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik1oUTZzOTExd3AybGRGYWN2YTdrWHc9PSIsInZhbHVlIjoiZnphcjhMTmpmQUdidFBSM3Z6dmRCeDZBYUU0d0I2emdRSnpRY256dmY0RVdJZGxEL0JSNFhrZVZuVXkxMGZqNnF3VHhTZGcwNWNMMFBCMVF5eHNnNWdDZGV5bHBFcWVUVGJnYTNnbTN2SHArbW14bzRGa3IvS05QSEswS294c0JuR2VIcVZ2WVVzcHBiK1lqOEVIaDZ2TmlxVkZJeGNtS2pCL2lqZ1ZORUE5MzAwZkluTnRCYTV2YnU2Zm81Q1VJTkowdXBDOHVCR1JQbG9ZT1pSVERnR0wrYUhTOEN6NG5lNVRpbUc3MHM2cmgwckVTdWxWWHV6UUVrRE5QWXVuWkdmOHBzemJERHRrNisrUHNERHkzTGU1MGYzQTJQUVlGZzZrT0FhTWpMeXFPUHBsRmNKZk1wcSs1WnFmMTV4VERLTVhpazZhZW9xOVRMQzkwL3JoZlVvdE12UENSYWlpdnRmUjhXTnNmcGV1R0kxb2lLd2FRNURPS3VSS2I4M2k4RUoyMlJlbm5oclMzWTkzSnFQY0pOUXI0TXhucEtrUkwrVlJ5cG9hSHU0TUhrS2VjRklOVkJ5THdlcmo0N3JoUCIsIm1hYyI6IjliMWNkNTJjM2U4MTJkYTNkZDJkZGYxNjRjNzVlZmJkMjdmOGYzYzI0MzY0MjIxNDhjY2I2M2VmYjhmZDk3ZDciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IitERGpzWnJGWjNDMEk4VlVIQjRNN1E9PSIsInZhbHVlIjoiYXJYYUhobG1YQ2ZyeFJtM3BBM2VKR0FKNUVwQlN3ZmxOaTREOGtmZEhWS1dva1h0Y0o5OTFzNlV4L2dRMzJjWFFwak1ielh5NTkwdURxY2xWWjBQcVp0VEVsek5GWDVyNVkrRmdQekY3VUtTeEE3cGxTNDdXZDZxSTExK2hNZzF2TWhqT2xRTG1Ga1RvZW9FRG9UL0tEYjNrRmNBNFV4eHE1NFM1VkpGNnBJOFpNZ1FLS1VUaWNBTDM5Z052MHo5TmJYQmJzYk9TQjkwWEZmWUtrK0p3V2hDZW5rUE1pQXI3THBVYS84UjcwT3l0aVNwdW0wOTFJRDVnU2xpb0dhbVhxNkowMHZhVVV6K3pheWo4WDZDbUdTcHZVNUt3Uzl4WE9tZXdYeWxTRjFUaTRmYzhOUmZjVGUxVnBuMGk4MTh1alNSditOemtKMExyNXhxbEVtcXdFS1lBTHdKaUlJU1pvVXVaY0xsRkhpNHg1RlNBUGRHZ21rQSthYWtYRGZWQnFVbU1XRGtjZGx3c1ZGK0JZVWVhYUFwZW9ZN3NUdEI2VmtWQnFGOVpFRDZNeXg1cGRyUjgrQnhHR3EzN3FrdE44TVRuRzV2Q2lRQThMcUdFQkMwT0MvcFY0bTh3MTdwY3lWV29YOG9qZk9IWGFEVmhFT0sxbWMwVDdsUTJkUG9STzFJc0hpYk9JVEJvdGdFR0NDNHBVMkRwNmg2SjhzVEs3VVhPTUMxY0hhZ0JBNGVLUGFwS1ludGF6KzZoa093Unl3U3VyWSs1WWJJQ0Ewb2JNTTU4ZjVXUVFQUXRCWStsazRIRXlaOHQxQVBWZUM3WEJNMTZsYStQbEFqK3hiVCIsIm1hYyI6Ijc0ZTlmMjQ3ODg0YWRjM2YwMmJlMGUwZDM5Y2RiZDU0NzI2M2Q2MzU5OTIyOTZkM2Q5YzUzNWUyZDljNzVkZjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+