Калужский алиментщик отдал деньги после ареста квартиры

Житель одного из сёл Дзержинского района давно не платил алименты на двоих своих детей - сына и дочь. За всё это время у него накопился долг в размере 371 тысячи рублей, сообщили 26 ноября в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Судебные приставы неоднократно пытались заставить его выполнять обязанности родителя - выносили предупреждения, ограничивали выезд и даже арестовали его квартиру.

Именно угроза потери жилья подействовала: мужчина быстро нашёл деньги и полностью погасил долг по алиментам. Кроме того, ему пришлось заплатить ещё почти 33 тысячи рублей - это штраф за то, что он затянул с выплатами.

После этого приставы сняли арест с квартиры.