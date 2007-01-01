Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Жителей Перемышля попросили не паниковать из-за штабных учений
Новость дня Общество

Жителей Перемышля попросили не паниковать из-за штабных учений

Дмитрий Ивьев
26.11, 10:31
0 610
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Они пройдут в четверг, 27 ноября.

Согласно легенде учений, в доме №14 на улице Гагарина взорвался газ и начался пожар.

Оперативные службы будут отрабатывать ликвидацию последствий условного ЧП.

Жителей районного центра просят не волноваться.

- Просьба рассмотреть возможность в период с 9:00 до 10:30 27 ноября не парковать транспортные средства в радиусе 50 метров от дома № 14 по ул. Гагарина, - обратились также к автомобилистам в администрации Перемышльского района.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
6 оценили
0%
0%
67%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndvMFJXdWg5NjFQZUVoZDZhaE54dHc9PSIsInZhbHVlIjoic0NBazBrdEFLQXVkYi9BRXoyUkVZSHpSMSt1SnE2T0J0SjcvZ1pRMHE2SVVZUitZSnZvU1RVYS9yVzlKcUhzM3k1ckEyL2IrL0FsaW5kSUxtTk14dGYxOUdhTm9UQmszaE4vWUp1SEdzOHNhamsrdjFyUG1GL2xhVktheFlieFdNUE42OFJ1ek1tY2IvV0xPclpQdXNuS0pSaStNZERlcHdWcnpDN1NOMFMxdUE5cTFwSmRSZ3pib1FiY2tKMVl6K0c1Tmk4SEpnZktPL2pXUDZvaXVoQVZwNnJZcDlJUytGRUFyZzl0dXBoa1BxenJPQVNkUVl3M0o1bkd4QzRVZU0rUjFBZW5NNmJqMVIxWDVZRDhVamxaQUVJdnkvb3F6cnJKSnNpNjNxai9maGtHZUxsc1h4K2x3bVZqUHVsVUtsaCtRVlh0YU5Zd0hqeG8ydEtLb1NtaXBPRzNwRlZTZGVaalNETHVXR0FmUzBPU2tnQmNSRmdIMVJXZE5XWElZUVUvNFBpZ1BTSFZvOE03dDR1bktjRUR4RVBBVVdqTkRiL0ptY3FRMktRS1ZxZ0hXb3k5K1h0NVh0WndTZHc3TyIsIm1hYyI6ImNhZWYxZjY0NTIzOWJkMWEzZWVhYWVmYjRlYjUyY2Y2MWVlMTMwMDhmNGNmYmE5OWYwZjlhZjNhM2M5OWQ4Y2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZ1YnRGcE5mMWFKZ0Ryc2YzbjlrWGc9PSIsInZhbHVlIjoiUkcxOTRpSmU2SnJnQVNyWTVFUk05WExSNFN4OGkzMlJ6LzRkM3NtMEVGTmlHT2VqKy9ZdnpnelVMUnRZd25vek1zeTRzL1ZlWE8rOUY0akk5OHZTRXBaWEtTNU1kcHNjbFJZYVUxVFk2WTB6MWFlODZsQXc4MGpubUVLSThQNjM2VnF3ZVF4WllpSW43eUVweDhrNFBPWlNaTTQrZVdpamlTOW5McWxVVGNHaDhxYmhKSVJBM2w0SGlwdWtUdkFlN0VZaHBpRElzVUtWUEMvZk41R0Z2REJhSitWWFN1bnVWQjRRVkhVM3RSeXUvRVNJNHFIV3M3b21ib1FmK1RZR3dRY3lXck5FZ1RBeW1HMVlVQklOVmgxWElleFk4OUp6bklpdEwvUDlQVGkxVFpiam1VT3l2MWxqY2c2bFBublJUdFlqcEowNFlDZlpSU3M1VExiSUhGcURZODdQeWRUd2J6V2lkTDVXOWhVdllRR3ZhdVp3LzVEMkVTOXFsa1NuTHB4WU9ZUHZBOGMvb0dYdmJ0djhwZG50YTNsS0daMjMxT3JGVmszODVUVTNTcktUU1c4VkFwWE8zNmVHeXRmMGprbDQvdG0rSkxDVVRFWUNPeDExbWRsYUhyYW95L0wzbnZyN0JSQmMzMSt6L1pQUmhWZC9KdGxTSC9tZVdZZGZPL0JvdGxPSUM3V1hncjkveXgzY3FEOTlGeGtGd2dFd2FLRnRJSTE2dGcveW9Ydnc2dXVvcCtDcHR1bGtFV1hlV05xK0J4NTlpblZlQ2xhSCtWTkhkcmtHN1ZpdU5SNk5FVlB0OS9BaGpYTENsZUlPTW4ySTJmN3h0RjkzTHBMeSIsIm1hYyI6ImNhODVlNTA3MTExODY4NjUwMTRjMDQ5MjE1MzZlNDcyMDY4NzFlZTk5YWEzYmYyN2I0NDE2YzMwNmE4Y2M0YWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+