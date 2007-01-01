Жителей Перемышля попросили не паниковать из-за штабных учений
Они пройдут в четверг, 27 ноября.
Согласно легенде учений, в доме №14 на улице Гагарина взорвался газ и начался пожар.
Оперативные службы будут отрабатывать ликвидацию последствий условного ЧП.
Жителей районного центра просят не волноваться.
- Просьба рассмотреть возможность в период с 9:00 до 10:30 27 ноября не парковать транспортные средства в радиусе 50 метров от дома № 14 по ул. Гагарина, - обратились также к автомобилистам в администрации Перемышльского района.
