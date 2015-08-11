Афиша Обнинск
В новый год — с новыми возможностями для детей, которым особенно нужна поддержка

26.11, 09:25
Фото: ru.freepik.com
Каждый может стать частью новогоднего чуда: Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» дал старт акции «Добрый новогодний подарок»

Стартовала традиционная акция «Добрый новогодний подарок» Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Акция проводится 11-й год подряд и продлится до 20 января 2026 года. Сбер удвоит каждое пожертвование, сделанное на платформе СберВместе.

Все собранные в ходе акции средства фонд направит на поддержку проектов российских некоммерческих организаций (НКО), которые помогают детям адаптироваться и найти своё место в жизни. Специалисты данных организаций проводят с детьми комплексные развивающие занятия: ребята учатся общаться, обретают друзей, осваивают бытовые навыки, ремёсла и даже профессии, становясь социально активными и более самостоятельными.

По итогам акции 2024-2025 года на платформе СберВместе собрали 25 млн рублей. Общий фонд акции достиг 68,6 млн рублей, а всего за 10 лет проведения акции «Добрый новогодний подарок» собрано 333,7 млн рублей.

Параллельно со сбором средств стартовал грантовый конкурс для НКО, которые развивают проекты помощи детям и подросткам 5-18 лет. Это могут быть дети с опытом сиротства, проживающие в приёмных семьях или социальных учреждениях, а также дети с ментальными особенностями. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 декабря 2025 года. НКО могут подавать заявки по разным направлениям работы: развитие социально-бытовых и коммуникативных навыков, профориентация, подготовка к трудоустройству или сопровождаемому проживанию, адаптивная физическая культура и другие.

Итоги объявят 4 марта 2026 года. Максимальная сумма гранта в этом году увеличена до 2 млн рулей. Проекты рассчитаны на срок от 9 до 12 месяцев, а их реализация начнётся с апреля 2026 года.

В прошлом году на конкурс пришло 332 заявки из 66 регионов страны, поддержку получили 39 лучших проектов НКО.

Новости компаний
