Калужане отправили гуманитарный груз

Очередной гуманитарный груз отправлен нашим землякам, выполняющим боевые задачи в зоне проведения СВО. С помощью представителей бизнес-сообщества и неравнодушных калужан волонтёры приобрели стройматериалы и снаряжение, необходимое для оборудования блиндажей и налаживания систем связи.

В сборе груза для бойцов одного из мотострелковых полков участвовали сотрудники центра развития ребёнка «Детство» во главе с Эльвирой Капитоновой. Они передали продукты, средства гигиены, автономный дизельный отопитель, генератор, газовые баллоны, пауэрбанки, детские письма и рисунки с добрыми словами и пожеланиями скорейшей победы.

«Благодарю волонтёров группы Анны Соколовой и Татьяны Ефремовой, всех сотрудников центра «Детство», они настоящие патриоты. Вместе с коллегами-депутатами мы также постоянно оказываем помощь нашим землякам, участвующим в специальной военной операции. Приобретаем для бойцов необходимую технику, снаряжение и транспорт, помогаем восстанавливать наш подшефный Первомайск. В Калуге множество неравнодушных людей, для которых слова «Народ и армия едины», не пустой звук. Общими усилиями мы приближаем нашу победу», – подчеркнул председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев.