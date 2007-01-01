Афиша Обнинск
Стало известно, какой погодой закончится осень в Калужской области
Стало известно, какой погодой закончится осень в Калужской области

Дмитрий Ивьев
26.11, 08:31
Оставшиеся дни ноября будут теплыми.

- Последняя пятидневка ноября в Калуге останется теплой, температура воздуха может превысить норму в среднем на 4 градуса, - рассказала 25 ноября известный калужский метеоролог Татьяна Инкина. - А это означает, что ноябрь 2025 года войдет в число трех самых теплых за более чем столетний период инструментальных наблюдений за погодой в Калуге!

Самый теплый последний месяц осени был в 2013 году с аномалией +4,5 градуса, в 1996 году отклонение от нормы климата тоже составило +4,5 градуса.

В текущем столетии в 15 из 25 случаев ноябрь был теплым, с положительной средней месячной температурой.

