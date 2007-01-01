В Калуге партия «Новые люди» предложила смягчить систему наказаний при нарушении правил парковки

В Калуге хотят заменить систему штрафов при негрубых нарушениях парковки. У человека будет 15 минут, чтобы самому эвакуировать автомобиль. В этом случае он отделается предупреждением. Предложение смягчить законодательство разработало местное отделение партии «Новые люди». Его направили главе Калуги Дмитрию Денисову.

Партия указывает на то, что парковочных мест в городе иногда не хватает. Если оставленная машина не блокирует движение и не создаёт угрозу безопасности, можно обойтись без штрафов.

«Эвакуация машины при негрубых нарушениях — слишком строгое наказание, которое бьёт и по нервам, и по семейному бюджету. Мы предлагаем не отменять наказание, а дать человеку шанс быстро исправить свою ошибку, особенно если это его первое нарушение. Это правильный и человечный подход», — комментирует инициативу один из её авторов, депутат Законодательного собрания Калужской области от партии «Новые люди» Анастасия Бурляй.

«Новые люди» предлагают следующий механизм. Сначала инспектор или умная камера фиксирует нарушение. Владельцу автомобиля на телефон с помощью «Госуслуг» или SMS приходит уведомление о неправильной парковке. Чтобы исправить ситуацию, у него будет 15 минут. Если водитель успевает отогнать машину, эвакуация и штраф отменяются, а владельцу авто просто вынесут предупреждение.

«Калужские водители уже поддержали нашу инициативу, она принесёт реальную пользу. Необходимо, чтобы умные технологии упрощали жизнь людей, а не приводили к новым штрафам и ограничениям», — отметила Анастасия Бурляй.

В настоящее время партия предлагает городским властям рассмотреть возможность внедрить этот пилотный проект на улицах Калуги. В дальнейшем его можно распространить на другие города и сёла региона.