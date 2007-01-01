Ночная трапеза калужской выдры попала на видео

Во вторник, 25 ноября, запись с фотоловушки опубликовал заповедник «Калужские засеки».

- Бодрая выдра с аппетитом обедает лягушкой, - рассказали в заповеднике. - Главная еда выдры - рыба: по разным оценкам рыба составляет 60–80, а иногда и больше процентов всего корма. Но рыбное меню выдра разбавляет земноводными и раками.

При этом лягушек выдра чаще всего ест именно поздней осенью и зимой: она достаёт их со дна водоемов, где земноводные собираются на зимовку.