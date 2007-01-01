Что подарить на День матери

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Этот относительно новый для нашей страны праздник — прекрасный повод поздравить дорогих мам и напомнить, как мы ценим их любовь и заботу.

У каждого из нас есть своя Мама. Та, чей голос — самый успокаивающий, а объятия — самые надежные. В суете дней мы часто забываем говорить ей о своих чувствах, но День матери — прекрасный повод остановиться и напомнить, как она важна. Подарок в этот день — это не просто вещь. Это целое послание: «Я тебя помню, я тебя ценю, я тебя люблю».

Давайте вместе найдем то, что станет самым точным воплощением вашей благодарности.

Торт-открытка

Сладкий способ сказать: «Люблю тебя, мама»

Пусть этот День матери станет по‑настоящему особенным!

Кажется, мы в «Пироговъ» изобрели идеальный способ сказать спасибо самым дорогим людям — торты‑открытки, где каждое слово пропитано любовью, нежностью, теплотой и каплей юмора, а каждый кусочек тает во рту.

Персональное послание. На верхушке торта — добрая, смешная или трогательная фотография и знакомые с детства слова и фразы: «Не забудь надеть шапку», «Вылезай из воды, у тебя уже губы синие» и, конечно, абсолютные хиты: «Вот будут у тебя свои дети, тогда поймешь», «Люблю тебя, мама!» — выберите то, что давно хотели сказать.

Изысканный вкус. Нежные коржи, воздушный крем и натуральные ингредиенты — каждый торт создается как произведение кондитерского искусства.

Лаконичная подача в формате открытки: достаточно развернуть коробку — и перед вами готовый сюрприз, не требующий дополнительной сервировки.

Удобство. Никаких хлопот с поиском красивой упаковки: торт уже выглядит как подарок, достойный вашей мамы.

Порадуйте маму вниманием, которое она заслужила. Закажите торт‑открытку от «Пироговъ» — и пусть этот День матери запомнится теплыми объятиями, искренними словами и незабываемым вкусом.

Сделать заказ можно уже сегодня: пироговъ.рф/klg

Подробности заказа уточняйте у операторов: +7 (4842) 90-90-11

ИП Хачатрян Сос Ашотович. ИНН 402810652922. erid: 2VfnxxB77zH

Сертификат

Язык любви — забота

Почему подарок для мамы должен быть не вещью, а вниманием.

В суете будней, среди бесконечных списков дел мы иногда забываем о самом главном. Но наступает день, когда хочется остановиться и сказать самому дорогому человеку — маме — самые важные слова: «Мама, я хочу, чтобы тебе было хорошо».

Но как превратить эти слова во что-то осязаемое?

Задумывались ли вы, сколько шагов в день делает мама? Не просто шагов, а шагов, наполненных заботой о нас.

Со временем эта ежедневная работа проявляется усталостью, тяжестью, отеками, а иногда и более серьезными проблемами: натоптышами, мозолями, деформацией пальцев. Мама не привыкла жаловаться, откладывает заботу о себе на потом, потому что семья, работа, дела всегда были на первом месте. Ее собственный комфорт часто оказывался в самом конце этого списка.

В преддверии Дня матери мы предлагаем подарить не просто вещь, а настоящую передышку. Возможность остановиться, выдохнуть и впервые за долгое время почувствовать не тяжесть, а легкость.

Подарочный сертификат* в студию подологии и эстетики Dr. Topal** — это возможность сказать: «Мне важен твой комфорт и твое хорошее самочувствие».

*бумажный и электронный.

**маникюр, педикюр, подология, оформление бровей.

Калуга, ул. Плеханова 96.

Ежедневно 9:00-21:00 +7 953 3220054

https://vk.com/dr.topal.studio

ИП Топал Любовь Михайловна. ИНН 402715891600. erid: 2Vfnxvtz5Ny

Постельные принадлежности

Постельные принадлежности от магазина «Постелька»

День матери — это особенный праздник, когда мы ­выражаем свою любовь и благодарность самым важным в нашей жизни женщинам.

Идеальный подарок в этот день должен быть не только красивым, но и полезным, ведь каждая мама заслуживает заботы и комфорта.

Подушка — это залог качественного сна и хорошего самочувствия. В нашем ассортименте вы найдете разнообразные модели: от классических до ортопедических, которые обеспечивают правильную поддержку шеи и головы.

Одеяло — еще один незаменимый атрибут для каждой спальни. У нас большой выбор одеял с различными ­наполнителями: от легких летних до шерстяных зимних.

Также в нашем магазине можно выбрать и другие подарки: комплекты постельного белья из натуральных тканей (бязь, поплин, сатин, фланель), мягкие пледы и покрывала, полотенца, турецкие ковры, ароматы для дома и многое другое.­

Подарив постельные принадлежности от магазина «Постелька», вы не только порадуете свою маму, но и покажете, как цените ее труд и заботу. Каждый раз, укрываясь одеялом или обнимая подушку, она будет вспоминать о вашей любви и внимании!

Калуга, ул. Глаголева, 19А. Тел.: +7 (953) 332­81­63.

https://postelka40.ru/

ООО "Воскресенье". ИНН 4029054006. erid: 2VfnxvSFwwF

Фотосессия

Этот подарок не вещь, а воспоминания и эмоции, запечатленные в профессиональных фотографиях. Мамы — это главные летописцы ­семьи, но на их собственных фотоальбомах часто стоит вопросительный знак: они сами редко оказываются в кадре. Сертификат на фотосессию — это ваше решение исправить такую несправедливость. Это возможность для мамы почувствовать себя моделью, красивой и любимой женщиной в центре внимания объектива.

Вы можете организовать съемку в студии в элегантном стиле, на природе в легком и естественном ключе или, что особенно ценно, устроить семейную фотосессию с детьми и внуками. В результате мама получит не просто набор картинок, а историю о любви и связи, материальную память о моменте, когда вся семья была вместе. Эти снимки станут ее самым дорогим сокровищем, тем, что она будет с гордостью показывать и с теплотой пересматривать. Вы дарите ей не просто услугу фотографа, а уверенность в своей красоте и счастливое доказательство того, какую большую и любящую семью она создала.

Цветы

Подарок, который никогда не вый­дет из моды и всегда будет символом любви и внимания. Но букет ко Дню матери может быть особенным, если отойти от стандартных решений. Вместо привычных роз или хризантем подарите ей цветы, которые имеют значение: нежные альстремерии, символизирующие преданную дружбу, или солнечные герберы, олицетворяющие радость и легкое отношение к жизни.

Еще более трогательным подарком станет живое растение в горшке — цветущая орхидея, ­фиалка или эффектный спатифиллум («Женское счастье»). Они будут долго напоминать маме о вашей заботе, требуя взамен лишь полива и немного света. Такой подарок становится своеобразной метафорой: как растение нуждается в уходе, чтобы цвести, так и мама, окруженная вниманием, расцветает.

Не забудьте приложить к букету открытку с теплыми словами — для мамы это часто важнее самого роскошного букета. Ваша искренняя благодарность, написанная от руки, станет самым дорогим дополнением к любому, даже очень скромному цветочному подарку.