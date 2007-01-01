В Калуге пройдет бизнес-форум «Вектор на экспорт. Сделано в России»

28 ноября в Калуге, в «Амбассадор Холле» состоится ежегодный международный форум для малого и среднего бизнеса региона — «Вектор на экспорт. Сделано в России», организованный Министерством экономического развития и промышленности Калужской области и Центром поддержки экспорта региона для достижения целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Это уже седьмой по счету экспортный Форум и традиционно его целевая аудитория форума – калужский бизнес, у которого будет возможность пообщаться с представителями действующего бизнеса из разных стран — Индонезии, Омана, Индии, Туркменистана, демократической Республики Конго, Мали и Ганы.

Форум откроет Губернатор Калужской области Владислав Шапша. В его работе примут участие: Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в РФ Жозе Антонио Морато Тавареш; делегация Демократической республики Конго; торговые представители из Индонезии, Омана, Индии; вице-президент АО «Российский экспортный центр Александр Молодцов; министр экономического развития и промышленности Калужской области Анна Королева и другие официальные лица.

Эксперты расскажут о новых экспортных направлениях, мерах господдержки бизнеса, поднимут актуальные вопросы логистики и таможенного законодательства, обсудят тему международных расчетов в дружественных валютах, сотрудничество со странами Африки, Азии и Ближнего Востока.

В программе Форума также запланировано выступление топового бизнес-тренера, автора 14 книг, спикера года 2021 Владимира Якубы «Продажи в новой реальности».

Стать частью значимого бизнес-события можно, зарегистрировавшись по ссылке: https://векторнаэкспорт40.рф/. Участие бесплатное.

По этой же ссылке — подробная программа Форума.

Регистрация участников начнется в 9 часов 15 минут, в это же время откроется экспозиция «Экспортер года-2024». Пленарное заседание «Новая география ВЭД» стартует в 10. 00 в конгресс-холле. Участников и гостей приглашают к участию в бизнес-форуме по адресу:

г. Калуга, Автомобильная, д.6, кор.4, «Амбассадор Холл».

Организаторы мероприятия: Министерство экономического развития и промышленности Калужской области, Центр поддержки экспорта Калужской области, Агентство развития бизнеса

Генеральный партнер — ПАО Сбербанк

Партнеры — Правительство Калужской области, Министерство сельского хозяйства Калужской области, компания FESCO, «Амбассадор Калуга», Международный Благотворительный Общественный Фонд «Диалог Культур-Единый Мир», Дом Африки. Информационный партнер — телерадиокомпания «Ника ТВ».

Напомним, что Центр поддержки экспорта (действует на базе центра «Мой бизнес») оказывает содействие компаниям в подготовке стендов для участия в выставках, а также занимается организацией региональных и зарубежных бизнес-миссий для предпринимателей Калужской области. По вопросам участия можно обратиться по номеру телефона: +7 910 860-01-60.