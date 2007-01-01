Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге установят мемориальную доску в память об известном враче
Общество

В Калуге установят мемориальную доску в память об известном враче

Дмитрий Ивьев
25.11, 12:30
0 448
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Доска в честь Неонилы Ивановны Кедровой должна появиться на фасаде городского роддома на улице Горького. Соответствующий проект решения опубликован Думой Калуги.

Кедрова была основателем городского родильного дома в 1933 году.

В 1939 году она получила звание доктора медицинских наук, а в 1944 – заслуженного врача РСФСР.

Умерла в 1964 году в возрасте 89 лет, похоронена на Пятницком кладбище.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlVqU1J4OElhZ3RDU3JpZXpKbzd2Z0E9PSIsInZhbHVlIjoiNXNWbjlZdFNBNlFLOGxXUDN3cUhvenZFWFpQcEg0ZCt0dCtoSU5WeHVzcTcvRzRVNVdKeHV6UTBhcHJiZjFuRTQzTHk2S1QrQTdWRFRwazI3WXlLRno4YjA3S1JoK3RwTlg5VnZ6Y2g3TDlnOFpyekxsN3h3Rk9zdTNRQ050enpEUWFPN016WENuSnZpaC8rUGNEYkJFTjhRaGJJVHM4NnNLTnFyUmFsZklDZjR2RWx3b2tPS1JEK3R2QkNSaWxZYjFXTEtJMWt5VXppcUVNRlV1L0pualovUlJkcktUejhIRmt2dVJrSjE3QUJ6S0FlZWthQVpzVHpQS0ZyRVlzU1ZDUUV6aFRTL2tFOVhsSWE2N0xPSTkrODMrUk5EZE1TS3FjRXlKekhMTmFmN3dOODNUYWZZWnlnQWFobzB3L3ZSTW1MdlhKT25nNTFtaFlEVk4zWXE3VllwZnZkZU1zc1J3THJjYzNCM0lFVTU1WnVmQVV3NzZsOVhMdy9wRVh6Z0dPT2VkSngraU54S2Z2TzlDWXhIYXVTcDFCUmhnaHVuUzNyeXVJWFVYVG9MUDdxemxPRThkZUtrM1Q1TWxGbiIsIm1hYyI6Ijg1MzQ5OGE0NjMwNGVjODUwZTM2YTRjNzIwMDIwN2IwZTllOTgyOWUzM2QzNTBjYWM5MGRlYzllMjEwMGQwOTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imk4MWdmYzZWQmkyTkVHUlhydWJsY3c9PSIsInZhbHVlIjoiNmVGQ3BVOEEvek52eHViT0ptbmJScnV6YXJWYjhhS1FGZE9Kb29vUG5MYVJ3RGs5U2pMRG9TS2NQMEY0WWJENW8vSlNROWptQzdvVGhibkk3dWNkOXhHajA0T0ZsYWtwOUJYcWNseEtubUJPb1prZmNLbGRwMzA0NHJrWWFoQncraGJKek5vQTJrRmlQUmp3KzhVcmErcEJOUUVDSUJWcm5zQ0dzME90eGpLbXMrcDVoUkpZQmUyVnhiRVdYdUZleWdTN2J5OU5QVDVqYktNeEdkcmNxZnR2aHlHYjBtSnJOWGJPd3J5aUxRZmlEZHA3WVl0bjJ2QitMMHFtVnV6L0g0cmpIVVIwV0pkcXArODZSck4zVG80cml4TkFXZVl0VmdWTTN6SDcyTkxBQlRSbnByc0J0YWhZNTNhUVpwd25EQnh1d2QyLy9JZmFEaSthaVo2dVNTVlp2YWxOc1dhVTVObkxucFdQRmdURGVFeTU3QkhQNkMrVTJWd0JkcjJDU04vSGhSQjZ6UFdwdVppdXhNNVFPaHFmVHdZNXlPVEZMR3JZMmtNSGpBMGhESDBiY0xaTkFOSUJOSWdiQ0k4eHJ6blZ0U1JjWTU1K1ZSSkhzVU9weTNaSWZLTXEyY0U1dFdZd1NHWVJLS28wblVsMWdvMGQ1UmIrM1dkSmpRMTNrM05jbjlhb2hWVEkwbmJpVGVVN0dqOVFsclJnNE9kWmV3bkFOdks2VTlhUlQ3Ykk1SCsxdTF4Q1U2dDZRT0tIYzJWMEhMUnFGNDV4Wkp5cTZvY0xYZ25PTnVJM3U3QVdXbDhKM0R6bFljS084MHYwZlpzb083YkNDRFkxOVdrbiIsIm1hYyI6ImJjNzU3NzM1NzY0Njc3MTZkYjBkYTEzZGUwNjhmZDYzMmVlMmU1ODc2ZTIxMmE1MDE4NzBhMDRiYTRkZmRhMDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+