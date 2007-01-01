В Калуге установят мемориальную доску в память об известном враче
Доска в честь Неонилы Ивановны Кедровой должна появиться на фасаде городского роддома на улице Горького. Соответствующий проект решения опубликован Думой Калуги.
Кедрова была основателем городского родильного дома в 1933 году.
В 1939 году она получила звание доктора медицинских наук, а в 1944 – заслуженного врача РСФСР.
Умерла в 1964 году в возрасте 89 лет, похоронена на Пятницком кладбище.
