Калужский ЗАГС рассказал о красивых датах в 2026 году

Там напомнили будущим супругам, что запись на бракосочетания в 2026 году уже открыта - подать заявление можно за год до желаемой даты свадьбы. Об этом ведомство сообщило 25 ноября.

Сотрудники ЗАГСа рекомендуют заранее оформить заявку, особенно если пара планирует сыграть свадьбу в так называемые красивые или популярные даты - к ним традиционно высокий спрос, и свободные слоты заканчиваются быстро.

По закону подать заявление на регистрацию брака можно не позднее чем за месяц до церемонии, но для гарантированного выбора даты и времени лучше сделать это заранее - уже сейчас.

В качестве красивых дат калужанам предлагают, например, 26 января, 14 февраля, 3 марта, 4 апреля, 5 мая и другие.