Калужане рассказали, как они используют отпуск

Согласно Трудовому кодексу, каждый работник обязан использовать минимум 14 дней отпуска подряд. А что калужане делают со второй половиной положенного отдыха - рассказали в исследовании портала SuperJob.

Большинство — 36% — предпочитают брать оставшиеся дни целиком: либо уходят в отпуск на все четыре недели сразу, либо делят его на два блока по две недели.

Четверть опрошенных (25%) делят вторую половину отпуска ровно на две недели и берут их в разное время года.

Менее распространённые подходы: 8% выделяют одну полную неделю и несколько коротких отрезков, 6% разбивают отпуск на множество мелких частей, 9% вовсе не используют вторую половину и накапливают дни.

При этом мужчины чаще предпочитают отдыхать сплошным блоком, а женщины — делить отпуск на части.

Особенно склонны к дроблению отпуска высокооплачиваемые работники: среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей в месяц, каждый второй (50%) разбивает отпуск на несколько коротких периодов.