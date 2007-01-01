Афиша Обнинск
Калужане рассказали, как они используют отпуск
Общество

Калужане рассказали, как они используют отпуск

Дмитрий Ивьев
25.11, 08:51
Согласно Трудовому кодексу, каждый работник обязан использовать минимум 14 дней отпуска подряд. А что калужане делают со второй половиной положенного отдыха - рассказали в исследовании портала SuperJob.

Большинство — 36% — предпочитают брать оставшиеся дни целиком: либо уходят в отпуск на все четыре недели сразу, либо делят его на два блока по две недели. 

Четверть опрошенных (25%) делят вторую половину отпуска ровно на две недели и берут их в разное время года. 

Менее распространённые подходы: 8% выделяют одну полную неделю и несколько коротких отрезков, 6% разбивают отпуск на множество мелких частей, 9% вовсе не используют вторую половину и накапливают дни.

При этом мужчины чаще предпочитают отдыхать сплошным блоком, а женщины — делить отпуск на части. 

Особенно склонны к дроблению отпуска высокооплачиваемые работники: среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей в месяц, каждый второй (50%) разбивает отпуск на несколько коротких периодов.

Новости по тегу
общество
