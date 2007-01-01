Рождение здорового ребенка, если у одного родителя ВИЧ +, а у второго — ВИЧ (-)

Пары, в которых у одного человека есть ВИЧ-инфекция, а у второго нет, называются дискордантными (фр. discordant — «не соответствовать»). Наличие ВИЧ-инфекции у одного из партнеров совсем не означает, что они должны отказаться от отношений.

Существуют некоторые сложности в отношениях дискордантных пар, связанные прежде всего с рождением здорового ребенка.

В этой ситуации может помочь обращение в организации по профилактике ВИЧ‑инфекции (СПИД‑центры) за получением своевременной и достоверной информации. Это позволит вести нормальную половую жизнь и родить здорового ребенка.

В таких парах риск передачи ВИЧ можно свести к нулю при условии, что инфицированный партнер получает высокоактивную антиретровирусную терапию (ВААРТ) и имеет неопределяемую вирусную нагрузку (у него мало вируса в крови, то есть это количество вируса не определяется стандартными лабораторными тестами, риск передачи вируса другим людям при такой низкой вирусной нагрузке минимален).

Первая ситуация: ​пары, где мужчина — ​носитель вируса иммунодефицита. У такой пары есть возможность зачатия здорового ребенка с минимальным риском заражения женщины (только при этом мужчина должен принимать антиретровирусные препараты и иметь неопределяемую вирусную нагрузку!).

Врачи рекомендуют в этих ситуациях экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), метод очищения спермы.

Вторая ситуация: ​пары, где носитель вируса иммунодефицита — женщина. Тогда необходим прием антиретровирусных препаратов ВИЧ‑инфицированной женщиной во время беременности, в родах и получение лекарства новорожденным в первые часы после родов, что предотвращает передачу ВИЧ ребенку. Необходимо также отказаться от грудного вскармливания т. к. ВИЧ содержится в грудном молоке.

Дискордантным парам необходимо наблюдаться у врача-­инфекциониста СПИД‑центра (не только человеку с ВИЧ‑инфекцией, но и его/ее партнеру). Партнеру с ВИЧ отрицательным статусом рекомендуется систематически делать анализ крови на ВИЧ.

Желаем всем здоровья!