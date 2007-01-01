В Малоярославце партия «Новые люди» запустила проект для людей старшего поколения «Жить по-новому»

Жители Малоярославца стали участниками проекта «Жить по-новому», который запустила партия «Новые люди». Он рассчитан на людей старшего возраста и включает сразу несколько направлений. Это и образовательные курсы — например, обучение основам компьютерной грамотности, и спортивные соревнования, и культурные мероприятия. Открылся проект большим танцевальным вечером для представителей старшего поколения.

На концерте прозвучали песни советских лет. Также для участников организовали конкурсы с памятными призами.

«Многие люди подходили, благодарили за замечательный концерт. У жителей Малоярославца огромный запрос на такие простые, человеческие форматы досуга, где можно пообщаться, потанцевать и просто хорошо провести время. Мы показываем, что пенсия может стать временем для творчества и общения, создаём новые возможности для наших бабушек и дедушек. Обязательно продолжим эту работу», — отметила депутат Законодательного собрания Калужской области от партии «Новые люди» Анастасия Бурляй.

Она добавила, что танцевальный вечер в Малоярославце — лишь начало проекта «Жить по-новому». В дальнейшем он будет включать новые форматы и расширит географию, охватив новые города и сёла Калужской области.

Партия «Новые люди» поддерживает старшее поколение и активное долголетие сразу на нескольких уровнях. Это и организация культурных мероприятий, и законотворчество. Например, на федеральном уровне «Новые люди» запустили инициативу по созданию «Чеховской карты». Это аналог «Пушкинской карты» для молодёжи. «Чеховская карта» позволит людям старшего поколения посещать музеи, концерты, выставки и другие культурные мероприятия бесплатно или с существенной скидкой.