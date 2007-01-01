Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Малоярославце партия «Новые люди» запустила проект для людей старшего поколения «Жить по-новому»
Новость дня Общество

В Малоярославце партия «Новые люди» запустила проект для людей старшего поколения «Жить по-новому»

24.11, 14:18
0 205
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Жители Малоярославца стали участниками проекта «Жить по-новому», который запустила партия «Новые люди». Он рассчитан на людей старшего возраста и включает сразу несколько направлений. Это и образовательные курсы — например, обучение основам компьютерной грамотности, и спортивные соревнования, и культурные мероприятия. Открылся проект большим танцевальным вечером для представителей старшего поколения.

На концерте прозвучали песни советских лет. Также для участников организовали конкурсы с памятными призами.

«Многие люди подходили, благодарили за замечательный концерт. У жителей Малоярославца огромный запрос на такие простые, человеческие форматы досуга, где можно пообщаться, потанцевать и просто хорошо провести время. Мы показываем, что пенсия может стать временем для творчества и общения, создаём новые возможности для наших бабушек и дедушек. Обязательно продолжим эту работу», — отметила депутат Законодательного собрания Калужской области от партии «Новые люди» Анастасия Бурляй.

Она добавила, что танцевальный вечер в Малоярославце — лишь начало проекта «Жить по-новому». В дальнейшем он будет включать новые форматы и расширит географию, охватив новые города и сёла Калужской области.

Партия «Новые люди» поддерживает старшее поколение и активное долголетие сразу на нескольких уровнях. Это и организация культурных мероприятий, и законотворчество. Например, на федеральном уровне «Новые люди» запустили инициативу по созданию «Чеховской карты». Это аналог «Пушкинской карты» для молодёжи. «Чеховская карта» позволит людям старшего поколения посещать музеи, концерты, выставки и другие культурные мероприятия бесплатно или с существенной скидкой.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJEU1hDalMwV21hQ203cGsrWjlBOGc9PSIsInZhbHVlIjoiS3FIaUtPTWNoSG4yYSs2dXdFNnR4Tkd1QXRLaHU1MkVEalN2Q2dSbVVEbWpCaTRSSHFwekpWSnIzaE40RSt2Q1ZPa084OVZEaXZ5eHJzdU9EWlhYN2t5akRvZnVTT1VjUjNMRTR5cE13aGR1RlNMR1lvN284Zm5sRC9ublRXaFR1T21IdTFrcVB5aTEvMy9iblVUWWhaZkY1YWU4ZWdTaUt1UWdhRU50aFB4UDljUVIwZ0VHNzhRTjdjdXp5elFnYi8zakpMUGorb3ByVG9DeUJIWm11eHVVU21UeGpFVXB6NFpmemVQSEFvWW9YUmxLUzFONitxWmxjMFVHU1l6UnFUWXBPVzVvb2JGOUVyaG00WFJoa20vNmU3Sm9ZdXlQMHRoK1BoVnBEVWFaS3FSOTJMRzZCbE4yd1ZrdmtJMzJJYlRwS09sOTVWcS9oZzRnYnVUTi9iL0Z4aC9MbFkyVjVja2dPNmVvZmN0UjEyRWV6aWE2VzJjWE9ldVV0RlJycTVRSDJ4SzRLaWJWbzRQdmRFVFJpY1hsMlJDS2IzWEVmWjRtYWtkZ1FCOENsd3ZUd3RaclF3V0RYM1dVSytGUyIsIm1hYyI6ImEyZmYzZGE5YzBiY2U3YjI0MjIwZjA3MDU4NDNjZTkzNDMxZWQ1MTBlOWE5MjA2ZmQwNzBkMTI1OWNjZDAwYTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjloVndCUnFCeWxMN0xXV2dSSjZ3L3c9PSIsInZhbHVlIjoieDdOc0R3bGZESXBPdlJ0UWdOaDdCYXpjSzhaZS9SMFI4elhFUXFUMHhESlpHdkxQM0kzaWRUd29SSVl4ZEFZUEppUmtTdWVobEJ4c2tsNXduL3FwbGNLRFczMHRUZ0RzbitrRnpraFBmK2VJbkMvaFBRUHF3QTlHcUgyTjlpQWRsUlJwVTA5TkZhM05QdjNRcW1zL1YwTTZnWmo2cTlnMFVXL1lXcUxnZnRQMkFDMEg4bmdVaDhIaEtkdnFWcDR3UG5welBxM1VPdVJ6NWY5eVUvOXdOdmZBajVZV2V0VlBBTXYxU1Q4QytmNFVyTkIwVVp3bC8yb0Rqb3g2bnNYaElGZzRmTXQxeXBvcDJ0Smd2SkczQnRxdWtJemJpOUtIaEVtUTVYbzJqUi83S0FKcmk2ZDVGUHJTYTdtV1NUS2FtbTUrdWhVZkx6aW1hOWdTRVhydjlPQWdMbXVjelNqejVpclBBWlUvL1hHNjlpUzBodWF1NGtYV2NENmVxRTc2cU1kWkRWcGJSaVgrd3BSYm5FUnZKU1BFaVRFT2E5a3B2QitoOGR1cEdhVitlK1dZQkx2S3daVnRCWDlaYUJ2L0RtYlFGekhnNEN1YTFTM2JCM1Z5Q0d1U1d3UGJodWZaR2JUMExRV0xuVi8rT2lXbk5uM0JpRkNESUdrdXphTHZiNzFjNzhPU1gzYjFub0VESU5BZ1hzbVFRYWZobE5wTXZQNEZRZlpPZ3VGeVE3R3R1eGlqZGE0Y3BScUxOb0VaUWo0YXJJMWZGZXA5dnRyRmVMVmFLOWdTOGNmK0ZWdlZ6c2oxRy9OVUg1aFJFWGU0Z1gyd0JoOGluOEVQd3k4WCIsIm1hYyI6ImFkMDdlMmY5ODdkYWE2MTc5ZTJhNjIxOTNkZWJjMmJhYzFhNDczMTk3NzJlY2NhYzgwODgzZWIyMDE2Zjc1YTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+