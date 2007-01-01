Афиша Обнинск
Общество

В Калужской области заканчивается вакцинация от гриппа

Дмитрий Ивьев
24.11, 11:02
0 237
По данным правительства региона от 24 ноября, массовая вакцинация от гриппа в Калужской области планируется завершить до 1 декабря.

Согласно федеральным нормативам, прививки должны получить более 60% жителей области. Особенно активно проводилась иммунизация среди детей — на сегодняшний день вакцинировано уже более 95% несовершеннолетних.

Напомним, за последнюю неделю в Калужской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ.

