В Калужской области заканчивается вакцинация от гриппа
По данным правительства региона от 24 ноября, массовая вакцинация от гриппа в Калужской области планируется завершить до 1 декабря.
Согласно федеральным нормативам, прививки должны получить более 60% жителей области. Особенно активно проводилась иммунизация среди детей — на сегодняшний день вакцинировано уже более 95% несовершеннолетних.
Напомним, за последнюю неделю в Калужской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь