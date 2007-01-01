Калужская область заняла 31 место в рейтинге регионов по занятости в малом и среднем бизнесе
В нашем регионе доля занятых в сфере малого предпринимательства составила 37,4%.
За последние три года зафиксирован прирост в 6,4%, сообщили 24 ноября в агентстве «РИА Новости».
Лидерами в этом рейтинге стали Калмыкия (63,1%), Санкт-Петербург (56,9%) и Новосибирская область (53%).
Соседи калужан расположились на следующих позициях: Москва – 4 (51%), Московская область – 12 (45%), Смоленская область – 21 (40,9%), Орловская область – 27 (39%), Брянская область – 52 (33,1%), Тульская область – 58 (31,8%).
