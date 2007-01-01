Житель Правобережья остался недоволен внешним видом установленной ёлки

В пятницу, 21 ноября, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой заменить украшения на установленной новогодней ёлке на улице Генерала Попова.

По его словам, внешний вид ёлки в Сквере Матери оставляет желать лучшего.

— Ёлка стоит в центре сквера, но единственное украшение, которое на нём висит, это блестящие диски, что выглядит крайне неопрятно и не создаёт праздничного настроения. Просим обратить внимание на оформление ёлки и украсить её полноценными новогодними игрушками и гирляндами, чтобы она радовала жителей и гостей Калуги, создавая атмосферу тепла и праздника, - написал горожанин.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Эту ёлку, как и все остальные, будем продолжать наряжать. Смена украшений не планируется. Жители микрорайона также могут поучаствовать в украшении ели игрушками ручной работы.