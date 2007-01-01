Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области нашли вещи из Древней Руси
Общество

В Калужской области нашли вещи из Древней Руси

Дмитрий Ивьев
24.11, 11:14
0 922
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На территории региона археологами выявлен объект археологического наследия памятник археологии «Городище Перемышль 1», IX-X, XI-XIII, XIV-XVII вв. Об этом в понедельник, 24 ноября, рассказали в областном Управлении по охране объектов культурного наследия.

- Культурный слой городища Перемышль 1 имеет очень хорошую сохранность. По-видимому, это связано, что активная жизнь на данном участке города прекратилась в XVIII в, - пояснили в управлении. - В последующее время эта территория была или в запустении, или использовалась в качестве бульвара.

Определение датировки культурного слоя проведено по фрагментам керамической посуды и индивидуальным находкам: фрагменты стеклянных браслетов, наконечники стрел, монеты.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
4 оценили
25%
0%
50%
0%
25%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijk3QUxxcUpsNDI0clNXYkZhVlYzSWc9PSIsInZhbHVlIjoieXJpczF6bnl4Yk1CTDlWWXd0aXYvdWRmcURDaHRUeWhieFNKMTJ0d3EyWU9QNzdzQllkNmdocEFrbnJFaTFKeldZVkxtb2xIbFlSVXRtVzhvNys1T2gxeUlpYXZkOHdnRUNzdDhMWmRYR0QxaURhbWtMNlc2Z2NiMzBxUm1pb2h1cjgvWmxXV0Q0UWc0M2g3RE5SMVJscXdsanRHRHEvd1p2dGZWdksrNEJsU3Zzc3NwZWlXV3FlclpBd3B0YjBYemhjSFpST3ZUYmpXVEtyU0Q1cmM4OUZmVWxCOGJPditaMVk4bDVycG9kbk14V2c4N0xoZHN6VkxNNWFENXNCNWRma0tiTHhESE1wL0ZOY3dHb2hNZ1BWYld4b2E2a2ZNSFdoYmFzcVRBVnpmV0ZRWitTYWlpL21QbUVHeXcvUTlTVXA1a2Y2cGV3bzZURi96MHdJRERUWjZ1by91eHd4RWZGU2J0RXlFeXBHMjdOSGJaMnFVbEpTalUxNE9VcVozc0VEYXNEbjlEOFlHL2UwUWJ0TzdOcS84WUtLR2pPek1pZ0plUk0zN2QxODc5S3doN1dDY1FOcXhoeFNUZlozNCIsIm1hYyI6ImY2OTAzYWU3MzJhZTdlMTZjY2FjYTliNzk0M2RiNjExMzI5NzQyMzlmYTliNzNiOTEwOWY3MjgzZjkyZDg4MzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpacHU4MlpGZ1pJd1hRbzlDRkJlckE9PSIsInZhbHVlIjoibkJpZ1ZjS01Od3BZYnFYRUZaZWZVRlZEbEtsYUQzY0lzTktjS21TQnlYWlNFRThxMXNoaDUvSVZmVkJjRU9uazFJbUYxTE85TTdjTGtZdnB1MHoxYjFBSWxHaHZtNUxXeWphNEU4YVJuYWJ0N2dhV2J0NFZOdGk5RU9OZnIvbWFBS0VFNXdudkV3VjNxUGhTVUk1QVg1QWJobVRzdFA3ZnhmTGVNQVpIbGo1RUJpdFpDbjJrTzl2TEQ1bU1kSjJXOUJ3TnpkRmxUUWdibjc4TFM2V0Z3bTFRbXBENTVFVVIwL3hlc0NRcCtSdUdvWHFTRjJFQTFNRnhwSkNMVHRPOG9ndkNQcmt6aTR5MFhXa3BGU2dSMm4rWTU4Wkp6UU10dmVLdGRsU3pzQVE0cmpVNXZmbW5vRzZKbFNFU2pZbURuWmU0TmM0K044ZnE0YitLVlEycnlvWE9CVnFXemVYVExJcVRIMG9nTWNFUHRVOGNJbFJxTkQvcHNCNUlSOXdpeTRQZytnM01TbjBsd2NneFQ3a2xUTEU5T3pjZTBOdFBtSDdBT21paVJEeDlWaWRKREFjY2V4NHdseFUva2JhN055Sjk4WjNobFVTZWRJNzR4WVQ1Um0vY3NBVVJUcXpvektTU1J5c2NIbENjR09CWUZIQ0l2cDluNTdPRmxVWE8ydUFja01rSW12YzBPOFNMKzk0SXMxa1FYbFBLUVNjTlNLWjJZUTJ5cy9XZzM0dlVmTjh5Tk05Z2pVQ3dzVjdScWI5RHJxTFNhbEMzdlN3VmloYUJETGZtd3Z1aFcwUHVuaDkwa09XalVNTkxSNzZOcmp3YmJpN290VlQrYmFVQyIsIm1hYyI6IjhkOGQwZDljNmRiOTc1ZGRlZTFjNDVkNDllOGQ4YjcwZjk3YWVlZGE3ZTI1YTllMDY3YWNmMmNiY2Q3MDIwYWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+