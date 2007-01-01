В Калужской области нашли вещи из Древней Руси

На территории региона археологами выявлен объект археологического наследия памятник археологии «Городище Перемышль 1», IX-X, XI-XIII, XIV-XVII вв. Об этом в понедельник, 24 ноября, рассказали в областном Управлении по охране объектов культурного наследия.

- Культурный слой городища Перемышль 1 имеет очень хорошую сохранность. По-видимому, это связано, что активная жизнь на данном участке города прекратилась в XVIII в, - пояснили в управлении. - В последующее время эта территория была или в запустении, или использовалась в качестве бульвара.

Определение датировки культурного слоя проведено по фрагментам керамической посуды и индивидуальным находкам: фрагменты стеклянных браслетов, наконечники стрел, монеты.