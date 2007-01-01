Афиша Обнинск
Общество

Калужские призывники отправились служить на Балтийский флот

Дмитрий Ивьев
24.11, 10:50
6 молодых калужан будут проходить срочную службу на базе Балтийского флота в Калининградской области. Напутствовали будущих моряков председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев, глава Калуги Дмитрий Денисов и депутат Думы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов.

«Более 25 лет Калуга шефствовала над малым ракетным кораблём «Мираж» Черноморского флота. У нас сложились дружеские отношения и с моряками Балтийского флота. Летом было подписано соглашение об оказании шефской помощи малому ракетному кораблю «Буря». Впервые калужские призывники направляются для прохождения службы на Балтийский флот», – отметил Андрей Иванов.  

«Для нашего города это значимое событие. Мы не раз бывали в частях Балтийского флота,  там много молодых, но уже опытных командиров, профессиональные, сплочённые экипажи. Уверен, как и многие ваши предшественники, вы будете достойно нести службу, возможно, кто-то из вас решит посвятить свою жизнь служению родной стране и останется на флоте. Всегда помните, что в родном городе вас любят и ждут!», – обратился к призывникам Юрий Моисеев.

городская дума
