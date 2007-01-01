Жители Калужской области 366 тысяч раз сняли наличные на кассе

За 9 месяцев нынешнего года жители региона 366 тысяч раз воспользовались сервисом «наличные на кассе». Они снимали наличные при покупке в крупных сетевых супермаркетах, небольших магазинах и на АЗС, сообщили 24 ноября в региональном Отделении Банка России.

Сервис позволяет снять с банковской карты наличные при оплате покупок на кассе магазина. Чтобы получить наличные, перед покупкой нужно предупредить об этом продавца. Если в кассе есть необходимое количество денег, продавец включит сумму наличных в чек - она спишется вместе со стоимостью покупки, и покупатель получит деньги.

По данным на начало октября порядка четырехсот торговых точек предоставляют сервис «Наличные на кассе» по всей Калужской области. Услуга более широко представлена в Боровском, Кировском, Малоярославецком и Дзержинском районах.

- Сервис «наличные на кассе» особенно востребован в населенных пунктах, где слабо развита сеть банковских офисов и банкоматов. Покупателям такая услуга дает возможность оперативно получить наличные, а предпринимателям помогает привлечь дополнительных клиентов и уменьшить затраты на инкассацию, - рассказала заведующий сектором платежных систем и расчетов калужского отделения Банка России Марина Обухова.

С января по сентябрь калужане в среднем за одну операцию снимали по 2000 рублей. Всего же в день с помощью услуги можно снять не более 5 тысяч рублей, в месяц – не более 30 тысяч рублей.